TP-Link Tapo C425: completa telecamera senza fili

TP-Link ha presentato la telecamera di sicurezza per interni/esterni Tapo C425. Semplice da installare, grazie all’alimentazione a batteria e alla connettività Wi-Fi, offre una risoluzione video QHD 2K ed una serie di funzionalità all'avanguardia.

Grazie alla sua scocca certificata IP66 contro ogni tipo di intemperie e infiltrazioni di polvere, Tapo C425 può essere posizionata ovunque, in ambienti sia indoor sia outdoor.

Tapo C425 dispone di una batteria interna da ben 10.000 mAh, con un’autonomia massima di 300 giorni. Inoltre abbinando la telecamera Tapo C425 al pannello solare Tapo A200 (acquistabile separatamente) per la ricarica della batteria, è possibile garantirne il funzionamento 24 ore su 24 senza interruzioni.

Tapo C425 è dotata di allarmi sonori e luminosi personalizzabili: se rileva un'attività sospetta, può attivare una sirena e far lampeggiare i faretti integrati, scoraggiando così i potenziali intrusi.

Caratteristiche video

L’ampio campo visivo (FOV) di 150° e la risoluzione video QHD 2K (2560×1440 pixel) consentono a Tapo C420 non solo di catturare un’ampia porzione dell’ambiente circostante, ma anche di ottenere un elevato grado di nitidezza. La telecamera integra, inoltre, la funzione di visione notturna a colori grazie al sensore Starlight e ai faretti integrati, per immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La videocamera offre opzioni di archiviazione locale e cloud, consentendo agli utenti di salvare i video su una scheda microSD (fino a 512 GB, venduta separatamente) o sui server cloud di Tapo Care.

Funzioni smart

Le funzionalità di riconoscimento di persone, animali e veicoli basate sull’intelligenza artificiale, consentono l’invio di notifiche nel momento in cui vengono rilevate potenziali minacce, riducendo i falsi allarmi e avvisi non necessari. L’app di gestione rende, inoltre, possibile personalizzare le zone di rilevamento del movimento per ricevere notifiche relative soltanto a specifiche aree di interesse.

Tapo C425 supporta, infine, gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Disponibilità e prezzo

La videocamera Tapo C425 è già disponibile su Amazon e nelle principali catene di elettronica di consumo ad un prezzo di 149,99 euro.

