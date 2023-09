XGIMI Horizon Ultra: innovativo proiettore Laser e Led fino a 200 pollici

XGIMI ha presentato ad IFA 2023 Horizon Ultra, proiettore 4K di nuova generazione e primo ed unico modello a lungo raggio al mondo con supporto Dolby Vision.

Horizon Ultra è il primo proiettore XGIMI ad integrare l’innovativa tecnologia Dual Light, un sistema ibrido che combina luce laser e Led. Dual Light consente di creare uno spettro naturale continuo con un’ampia gamma di colori, una luminosità elevata ed una colorimetria estremamente precisa. Questo nuovo proiettore vanta una luminosità di 2.300 ISO Lumens, con un aumento del 77% rispetto al modello Horizion Pro. Ricordiamo anche la copertura della gamma cromatica DCI-P3 superiore al 95,5% e la possibilità di proiettare un’immagine 4K fino a 200 pollici.

Non dimentichiamo l'autofocus e la completa connettività con due HDMI 2.1, due USB, uscita ottica, WiFi e Bluetooth. Proseguiamo con la sezione audio composta da due altoparlanti Harman Kardon da 12 W. Completo anche il software con Android TV 11 che consente di utilizzare direttamente sul proiettore i più noti servizi di streaming. Proiettore utilizzabile anche con i videogiochi grazie alla ridotta latenza di 18 ms.

Intelligent Screen Adaption 3.0

All’interno dell’Horizon Ultra, XGIMI ha inserito la tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0) che consente la regolazione dinamica della luminosità e dei colori, scegliendo automaticamente le impostazioni di visualizzazione in base al momento della giornata. Inoltre comprende lo zoom ottico automatico e la funzione Wall Color Adaption che regola automaticamente la luminosità e i toni per ottimizzare lo schermo in base al colore della parete su cui viene proiettata l’immagine.

Disponibilità e prezzo

XGIMI Horizon Ultra è già disponibile su Amazon a 1.899 euro