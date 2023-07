Xiaomi lancia Pad 6, il tablet leggero e potentissimo pensato per i professionisti

L'ideale per i professionisti sempre in movimento. Xiaomi Pad 6 è il nuovo tablet del colosso cinese dell'hi-tech, progettato per garantire elevate performance nel lavoro, ma anche nell’intrattenimento. Pensato per essere una workstation efficiente per i lavoratori multi-tasking di oggi, il dispositivo è dotato di un display Wqhd+ da 11 pollici a 309 ppi, per immagini nitide e chiare.

Un tablet potente e performante, dotato di chip Snapdragon870, che assicura elevate prestazioni durante tutta la giornata lavorativa. La grande efficienza energetica e l'ampia batteria da 8840mAh, consentono ai professionisti di passare rapidamente da un'applicazione all'altra così da rispondere rapidamente ad ogni esigenza lavorativa.

Il tablet che migliora la produttività

Xiaomi Pad 6 è un tablet ad alte prestazioni, ricco di funzionalità pensate per anticipare e soddisfare le necessità dei professionisti. Tutto questo anche grazie al software Miui for Pad - un'esclusiva interfaccia utente mobile -, alla versione aggiornata di Xiaomi Smart Pen (seconda generazione) e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, che ne migliora la produttività complessiva.

La smart pen di seconda generazione di casa Xiaomi rende ancora più facile prendere appunti, fare screenshot o utilizzare la funzione di disegno per illustrare idee creative. Inoltre, la maggiore densità di pixel del display garantisce una migliore leggibilità dei caratteri di piccole dimensioni, permettendo di visualizzare molti più contenuti sul display e ridurre così lo scrolling.

Quanto costa Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 è il compagno ideale da portare con sé ogni giorno. Presenta un design in lega di alluminio e un peso di soli 490 grammi. È adatto per essere utilizzato ovunque, perché sottile, leggero e resistente. Il tablet è disponibile nelle tre colorazioni: Gravity Gray, Gold e Mist Blue nelle varianti 8GB+128GB e 8GB+256GB. In particolare: