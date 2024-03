Ascolti tv, ultima puntata di Studio Battaglia e Incastrati 2: chi ha vinto

Sfida tra ultime puntate, ieri sera, sulle ammiraglie Rai e Mediaset. A vincere il prime time di giovedì 28 marzo è la fiction Studio Battaglia, su Rai 1, con 3.386.000 spettatori pari al 20.2% di share, mentre Incastrati 2 - la serie tv con Ficarra e Picone - si ferma al secondo posto con 1.842.000 spettatori con uno share del 10.9%. Al terzo posto Le Iene presentano: Inside con 1.214.000 spettatori e uno share dell'8.7%.

Ascolti tv di giovedì 28 marzo: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Dritto e Rovescio su Rete 4 con 942.000 spettatori e uno share del 6.9%, Splendida Cornice su Rai 3 con 788.000 spettatori pari al 4.9% di share, Piazzapulita su La7 con 729.000 spettatori e il 5.5% di share, Only Fun – Comico Show sul Nove con 711.000 spettatori e uno share del 4.1%. Chiudono Creed II su Rai 2 con 510.000 spettatori pari al 3% di share, infine Spider Man: Far From Home su Tv8 con 312.000 spettatori e l'1.9% di share.