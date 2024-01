Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di domani 14 gennaio 2024: scaletta e anticipazioni

Domenica In è uno degli appuntamenti fissi della domenica di Rai1 ed è pronto a tornare con la sua nuova puntata domani, 14 gennaio 2024 dalle ore 14 alle ore 17.10 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con Mara Venier pronta a divertire, intrattenere e intervistare tanti ospiti. Ma chi saranno gli ospiti di Domenica In nella puntata del 14 gennaio 2024? Scopriamolo insieme.

Una puntata, quella di domenica In del 14 gennaio 2024 dedicata a Sanremo ma non solo. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo’ in compagnia di alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maurizio Vandelli, Mal, Wilma Goich, Tiziana Rivale, Francesca Alotta e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival di Sanremo.

L’attore Danny Quinn, si racconterà tra carriera e vita privata, ricordando la sua esperienza al Festival di Sanremo del 1989 come conduttore. Enrica Bonaccorti, attrice e conduttrice di tanti programmi Rai, si racconterà a tutto tondo ricordando i tanti artisti con i quali ha collaborato nel corso della sua lunga carriera artistica. L’attore e regista Luca Barbareschi, interverrà per presentare il suo nuovo programma ‘In barba a tutto’, che prenderà il via su Rai3 da domenica 14 gennaio.