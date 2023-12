Il mondo di Masterchef è nei principali negozi Sky

Ora è più semplice diventare un vero MasterChef a casa: nei principali negozi flagship Sky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti che hanno contribuito a rendere un cult lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Trovano spazio gli oggetti più rappresentativi delle cucine dello show, a partire dall’oggetto forse più identificativo e di culto per gli appassionati, il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie declinazioni: bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione; tutte le versioni sono disponibili anche da personalizzare col proprio nome. Ci sono anche cappello da Chef, guantone per il forno, tovaglietta e tovaglioli, tutti brandizzati MasterChef. Un’idea che è una perfetta idea regalo in occasione delle feste, ma anche un modo per seguire al meglio la nuova stagione del cooking show, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW.

MasterChef Italia è il primo titolo dell’offerta Sky a entrare nei negozi col proprio merchandising. L’iconico grembiule è in vendita al prezzo di 23,90€, la versione personalizzata col proprio nome – per la quale tutte le informazioni saranno disponibili sempre nei negozi Sky – è disponibile al prezzo di 34,90€. Nelle prime settimane i prodotti sono fisicamente disponibili in 15 flagship store sparsi nelle principali città di tutta Italia: in particolare, a Milano sono nel negozio monobrand in Corso Buenos Aires 22 e nel negozio Sky service di Via Giorgio Washington 89; a Roma sono nei negozi in Via Cola di Rienzo 259, in Via Del Tritone 44, in Viale Libia 141/143, in Via Giacomo Bresadola 118 e nel negozio presso il Centro Commerciale Maximo (in Via Laurentina 865); inoltre sono coinvolti negozi nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Crotone, Genova, Napoli, Palermo, Treviso, Verona. Alla pagina Trova Sky è disponibile l’elenco completo degli store coinvolti in questa iniziativa.

I negozi Sky diventano così sempre più densi di eventi imperdibili per entrare nel mondo Sky. Già da qualche mese sono sede di meet&greet con talent delle produzioni proposte agli abbonati, col pubblico che ha così l’occasione di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili sullo schermo attraverso i propri protagonisti. I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia e connettività performanti con Sky Glass e Sky Wifi, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza. E da oggi sono anche il luogo adatto per acquistare e portare a casa un pezzo di MasterChef Italia, per sentirsi anche in famiglia e con gli amici sempre sul set e sognare così di diventare il nuovo MasterChef italiano.