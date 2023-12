Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Si conclude oggi, domenica 31 dicembre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, il 2023 culinario di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Terza tappa del nuovo ciclo di puntate del programma targato Sky, vede lo chef visitare alcune delle zone più significative di Lisbona. Ma soprattutto, ci farà scoprire alcune prelibatezza gastronomiche portoghesi.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 31 dicembre

Manca poco all'inizio del 2024, ma poco prima del countdown che ci condurrà nel nuovo anno, Alessandro Borghese ci fa viaggiare in una nuova tappa internazionale del suo viaggio culinario: "Alessandro Borghese - 4 Ristoranti" esplora una delle capitali europee più affascinanti: Lisbona. tra le città più antiche del vecchio continente.

Città cosmopolita e camaleontica - con quartieri che raccontano storie e atmosfere diverse, da quella nostalgica e decadente a quella bohémien e giovane -, tra musiche tradizionali locali (il genere "fado") e dribblando i famosi tram che percorrono le strade, Borghese eleggerà il miglior ristorante italiano nel cuore di Lisbona.

La ricchezza culturale di Lisbona si riflette dunque anche nella sua gastronomia, con centinaia di locali nel centro che offrono cucina internazionale. Tra di essi, non mancano i ristoranti italiani, alcuni fedeli alle tradizioni italiane, altri aperti alle influenze della cucina portoghese.

La sfida dei ristoratori è quella di trovare l'equilibrio perfetto tra autenticità locale e contaminazione, in modo da soddisfare il gusto degli abitanti di Lisbona, ma anche quello dei tanti turisti che la popolano.

La valutazione avviene durante il pasto, con i commensali che esprimono il loro giudizio su accoglienza, servizio e preparazione. Ognuno assegna un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto. Inoltre, i quattro concorrenti devono preparare lo stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio, per confrontarsi direttamente. A Lisbona, il re indiscusso della cucina è il baccalà, protagonista di molte ricette diverse.

Il verdetto di Borghese viene rivelato alla fine, e il vincitore riceve non solo il titolo di miglior ristorante, ma anche un contributo economico per investire nella propria attività.

I 4 ristoranti (e i rispettivi ristoratori) in sfida sono "Makkà Restaurant" di Carmine; "Davvero" di Isaac; "La Pasta Fresca" di Stefania; "Parao73" di Angelo.

Nelle prossime settimane chef Borghese visita e pranza in diverse zone di casa nostra: Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (31 dicembre 2023)

La terza puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 31 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

