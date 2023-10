Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

In onda oggi, domenica 1° ottobre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, la sesta e ultima puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”, si immerge nel cuore della provincia di Avellino, da Nusco a Paternopoli. Tra vegetazione e leggende nascono prelibatezze culinarie tutte da scoprire.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 1° ottobre

Si parla giustamente tanto delle bontà gastronomiche di Napoli, ma spesso si tende a scordare che la Campania è ricca di zone dove l'arte culinaria si esprime ad alti livelli. Nel sesto e ultimo episodio del nuovo ciclo di "4 ristoranti", lo chef Alessandro Borghese scende dal van dai vetri oscurati e ci accompagna in piena Irpinia, una terra abitata sin dal VI secolo a.C. dal popolo antico degli Irpini. Un luogo di straordinaria tradizione, dunque, tra leggende e castelli storici.

Questa regione conserva una eccezionale tradizione culinaria, con piatti ricchi di storia e sapore, tramandati di generazione in generazione; e oggi sono sempre più spesso i protagonisti di menu rivisitati e innovativi. Tra le bontà ilche ritroveremo nella nuova puntata troviamo: il broccolo aprilatico, il baccalà alla pertecaregna, il pecorino di Carmasciano, la minestra di scarola e fagioli, la sfrittuliata (carne di maiale con peperoni e patate), le paste fresche fatte a mano e le matasse.

I quattro ristoranti (e i rispettivi ristoratori) che si sfidano per il titolo di "Miglior Ristorante di Cucina Irpina" sono: "Cacciafumo – Specialità di montagna" di Jenny, "Palazzo Vittoli" di Daniela, "Anima – La Nuova Osteria" di Michele e "Pater Familias" di Francesco.

Ricapitoliamo le regole della competizione. Quattro ristoratori della stessa zona geografica si sfidano: ognuno ospita Alessandro Borghese e i tre avversari nel proprio ristorante. I quattro ospiti consumano un pranzo (o una cena), valutando alla fine il ristorante in gara mediante cinque categorie: location, menu, servizio e conto, più lo “special”, diverso in ogni puntata. I voti dello chef/conduttore vengono rivelati soltanto nel finale e possono ribaltare o confermare la classifica provvisoria.

Lo special di questo episodio di "4 ristoranti" è la Maccaronara, un tipo di pasta fresca lunga di grano duro, stesa con un mattarello da cui prende il nome e preparata con ingredienti semplici: si tratta di una pasta che i ristoratori a volte rivisitano e altre volte restituiscono secondo quelle che sono le tradizioni locali.

Prima di approdare in Irpinia, le tappe di questo ciclo del talent culinario hanno visto chef Vorghese attraversare Bassano del Grappa, l'Umbria, Tropea e Ascoli.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (1° ottobre 2023)

L'ultima puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 1° ottobre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).