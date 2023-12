Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Al via oggi, domenica 17 dicembre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, un nuovo ciclo di puntate di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”, ormai un classico tra gli show culinari della nostra tv. In questa nuova edizione Alessandro Borghese attraversa il teritorio italiano ma non solo: il primo appuntamento ha luogo nella lussuosa Costa Azzurra.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 17 dicembre

Alessandro Borghese si rimette in moto e con il suo van gira in lungo e in largo il territorio italiano, esplorando nuovamente le eccellenze culinarie da nord a sud. In questa edizione, lo chef si metterà nuovamente in volo per esplorare i migliori ristoranti italiani all'estero. La nuova serie di puntate, che inizia domenica 17 dicembre su Sky e in streaming su NOW, promette un viaggio entusiasmante fuori dai confini nazionali, con tappe tra Costa Azzurra e Lisbona, senza per questo dimenticare diverse località italiane.

La Costa Azzurra sarà la prima tappa di questo denso percorso, un luogo incantevole immerso nella storia e circondato dal mare cristallino. Oltre 150 chilometri di bellezza, da Mentone a Cassis, offrono luoghi simbolo come Saint Tropez, con il suo porto animato da lussuose imbarcazioni, Nizza con la sua celebre Promenade des Anglais e Cannes, che durante il suo Festival diventa il centro del miglior cinema mondiale.

Questo tratto di costa, famoso per le sue bellezze e frequentato dai vip, farà da cornice alla competizione, che vedrà gli uni di fronte agli altri (ristorante e rispettivo ristoratore): "Villa Marina Salvatore" di Salvatore; "Da Tina 33" di Tina; "Chez Vincent – Le Bord de Mer" di Vincent; "Diva Restaurant" di Francesco.

Il meccanismo della competizione è quello che ha fatto le fortune del programma: quattro ristoratori, ognuno con caratteristiche comuni, si sfidano per conquistare il titolo di migliore in una categoria specifica, ottenendo il prestigioso voto "dieci" da parte dello chef Borghese. I giudizi vengono assegnati durante il pasto, valutando accoglienza, servizio e preparazione, e il pubblico assegna un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto. Inoltre, ogni ristorante dovrà confrontarsi con la "quinta categoria", rappresentata da un piatto o ingrediente significativo del territorio. Il giudizio finale dello chef Borghese, rivelato solo alla fine, può cambiare completamente la classifica.

Il ristorante vincitore riceverà non solo il titolo di "miglior ristorante italiano della Costa Azzurra", ma anche un contributo economico per investire nella propria attività.

Lo special dell'odierno appuntamento di "4 ristoranti" è la pasta allo scoglio, prelibatezza e vanto della cucina locale..

Nelle prossime settimane chef Borghese si muove tra Lisbona, Oltrepò Pavese, Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (17 dicembre 2023)

La prima puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 17 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

