Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, da stasera in tv le nuove puntate: le anticipazioni

Al via oggi, domenica 3 settembre 2023, 12 febbraio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, un nuovo ciclo di puntate di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Il primo appuntamento stagionale con il talent gastronomico elegge il miglior ristorante storico di Bassano del Grappa.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 3 settembre

Con l'inizio di settembre torna, su Sky Uno, in prima visione tv, "4 ristoranti", un piccolo classico dei talent culinari di casa nostra. Lo chef Alessandro Borghese viaggia a bordo del van con vetri oscurati lungo il territorio italiano, per scoprire luoghi, tradizioni e realtà culinarie del Belpaese.

La prima tappa stagionale dello show di produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia è Bassano del Grappa, comune della provincia di Vicenza. Qui Borghese cercherà il miglior ristorante storico della città. Situata ai piedi dell'omonimo monte, Bassano è nota anche per essere la capitale mondiale degli Alpini: a loro è dedicato un bellissimo ponte di legno sul fiume Brenta. Da segnalare che la città veneta vanta anche una tradizione gastronomica di tutto rispetto, caratterizzata da un eccellente utilizzo degli ingredienti poveri.

L'odierno viaggio a Bassano è caratterizzato dalla grande tradizione culinaria locale, senza per questo dimenticare strutture di ristorazione che hanno deciso di immettere un po' di modernità nei menu, pur senza mancare di rispetto alle storiche e caratteristiche ricette della tradizione. I ristoranti in gara nella puntata di oggi sono “Birraria Ottone” di Giorgia, “Danieli” di Edoardo, “Ristorante Al Ponte” di Antonio e “Osteria Il Terraglio” di Andrea.

Le regole che hanno reso Alessandro Borghese 4 Ristoranti un cult della televisione italiana restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio.

Riepiloghiamo le regole del gioco. Quattro ristoratori di un comune territorio si sfidano: ognuno ospita Borghese e i tre rivali nel proprio ristorante. Dopo l'ispezione dello chef/conduttore i quattro ospiti consumano un pasto, valutando alla fine il locale attraverso cinque categorie: location, menu, servizio e conto, più lo "special", differente in ciascuna puntata. Questa sera lo special di puntata è, l’Asparago Bianco, specialità del luogo che si contraddistingue per la tenera consistenza e il sapore dolce-amaro. Svelati nel finale, i voti di Borghese possono ribaltare o confermare la classifica parziale.

Dopo la tappa di Bassano del Grappa, per il suo "4 ristoranti" Alessandro Borghese visita l'Umbria, Tropea, Ascoli e l'Irpinia.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (3 settembre 2023)

La prima puntata del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 3 settembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.