Elena D'Amario durissima sui social contro Alessandra Celentano. Spunta il commento di Lorella Cuccarini

Elena D'Amario e Alessnadra Celentano non sono mai andate d'accordo. Che tra le due non scorra buon sangue è noto, ma domenica 5 novembre è andata in onda la nuova puntata di Amici che per colpa di una litigata né la professionista né la maestra potranno dimenticare.

Tutto è nato in seguito al passo a due che D'Amario ha ballato con Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, che non piace a Celentano. Parlando della loro esibizione Alessandra l'ha descritta così: "Abbracci, baci, due passaggi, io ho visto solo questo". Dopo aver sentito ripetere queste parole due volte D'Amario è voluta tornare al centro studio per rispondere a Celentano e questo ha mandato su tutte le furie la maestra che commentato così: "Forse sarebbe stato meglio di no; cosa c’entra lei in questa discussione?". "Non voglio litigare. Buonasera. Quello che lei sta dicendo non è conforme alla realtà", ha risposto D'Amario. "Sai cosa ti dico? Sei l'avvocato delle cause perse, lo hai dimostrato in tutti questi anni", ha replicato Celentano. "Se lei è in grado di rispettare le regole basilari di un confronto civile, posso risponderle. Lei innesca la tecnica trattore: passa sopra agli altri per non farli parlare, non è giusto. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, mi dispiace ma non è stato così. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e a questo punto anche del lavoro degli altri", affermazioni che in molti hanno condiviso e che hanno portato Celentano a sottolineare che D'Amario si sia sentita offesa perché la coreografia l'aveva creata lei. La discussione si è interrotta solo perché Elena non ha voluto continuare, ma era evidente che la danzatrice avesse molte altre cose da aggiungere.

L'affondo di D'Amario sui social e la reazione di Lorella Cuccarini

La ballerina, probabilmente non contenta di come la conversazione si era interrotta durante la puntata che era stata registrata la scorsa settimana e che è andata in onda domenica, ha voluto aggiungere tramite i social un vero e proprio affondo nei confronti di Alessandra Celentano.

"Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna - ha scritto D'Amario su Instagram a corredo del video dell'esibizione sua e di Nicholas -. Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e gentilezza sempre".

I commenti sono moltissimi, ma è impossibile non notare quello di Lorella Cuccarini, che in passato, quando era prof di ballo, ha avuto anche lei numerose, e accese, discussioni con la maestra. Cuccarini, che da tre anni è prof di canto, ha pubblicato l'emoticon di un cuore: un simbolo che rappresenta il totale supporto a D'Amario.