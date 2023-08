Tra i talent show più amati della nostra televisione, "Amici" merita un posto d'onore. In procinto di inaugurare la sua edizione numero 23, il programma abbraccia quasi interamente la stagione televisiva - partendo dal pomeridiano, nella seconda metà della stagione approda alla fase serale - con la guida dell'insostituibile Maria De Filippi, tra conferme e alcune novità; a caccia di nuovi talenti.

Quando comincia Amici 23

"Amici di Maria De Filippi" (o semplicemente "Amici") è uno dei programmi più longevi di casa Mediaset e, per molti versi, il talent show più amato e influente della nostra televisione. La permanenza della trasmissione nei palinsesti televisivi non è ovviamente mai messa in discussione né è pensabile immaginare un'altra conduttrice che non sia Maria De Filippi, in partenza lunedì 11 settembre anche con la nuova edizione di "Uomini e donne".

"Amici 22" cominciò il 18 settembre 2022 per poi concludersi il 12 marzo 2023 con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, che nel corso della serata finale prevalse sulla cantante Angelina Mango. Mentre ci si avvia alle ultime battute estive è adesso già tempo di pensare alla 23esima edizione del talent che, dai primi anni 2000, appassiona ogni volta una gran quantità di fedelissimi telespettatori.

Come il pubblico ben sa, da alcuni anni "Amici" è formato da una fase iniziale (pomeridiana) dalla durata di quasi sei mesi, con la puntata principale in onda la domenica pomeriggio, arricchite da brevi fasce quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì. Composta la classe, parte poi una fase serale, in onda per circa due mesi durante il sabato in prima serata (ma la finale della scorsa edizione andò in onda di domenica).

Fatte le dovute premesse, resta la domanda principale: quando comincia "Amici 23"? Dopo alcune indiscrezioni che volevano una partenza fissata per il 17 settembre, è stato annunciato un lieve ritardo: la nuova edizione di "Amici" partirà domenica 24 settembre 2023, in fascia pomeridiana. Ancora da ufficializzare il cast di professori e, ovviamente, i nomi dei giovani pretendenti alla maglia per il serale sono ancora ignoti. Ad ogni modo non bisognerà attendere ancora a lungo: i concorrenti del talent di Maria De Filippi sono ai nastri di partenza.