Ascolti tv: chi ha vinto tra C'è posta per te e Rischiatutto 70 con Carlo Conti

Un altro sabato sera in cui si sono scontrati, a colpi di share, Mediaset e Rai. Ma chi si è aggiudicato la prima serata del 2 marzo 2024? Tra le reti generaliste la sfida principale è stata tra C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5 e Rischiatutto 70 con Carlo Conti su Rai 1. Una sfida tra titani perché sia Conti sia De Filippi sono due punte di diamante in fatto di share.

I dati Auditel saranno aggiornati, qui su Today.it, intorno alle 11:00 di domenica 3 marzo.

Ascolti tv di sabato 2 marzo 2024: cos'è andato in onda

Su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con i sentimenti targato Maria De Filippi. Con C'è posta per te la conduttrice ha cercato nuovamente di riavvicinare famiglie e risolvere situazioni rimaste insolute per anni, alcune volte decenni. Tra gli ospiti della serata Massimiliano Caiazzo che si è anche commosso ascoltando la storia Natasha e Gianluca.

Su Rai 1, invece, è andato in onda il primo di due appuntamenti con uno show che mescola divertimento, nostalgia e cultura in occasione del 70esimo anniversario della nostra televisione. Il padrone di casa, Carlo Conti, ha interrogato, per così dire, le tre coppie che hanno preso parte al gioco: Piero Chiambretti e Nino Frassica, Christian De Sica e Alessia Marcuzzi e poi Carlo Verdone e Claudia Gerini.