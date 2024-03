"Rischiatutto 70" con Carlo Conti, stasera in tv una nuova puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Dopo il fortunato speciale di inizio anno, "Rischiatutto", tra i programmi mitici della storia della tv italiana, torna per due nuove puntate in prima serata su Rai 1. Nell'anno che celebra il 70esimo anniversario della nostra televisione Carlo Conti conduce oggi, 2 marzo uno show che mescola divertimento, nostalgia e cultura; il tutto in compagnia di ospiti davvero speciali. La seconda puntata va in onda sabato prossimo, 9 marzo.

Rischiatutto 70: anticipazioni e ospiti del 2 marzo

I protagonisti della serata viaggiano tra il passato e il presente della Rai, mentre lo studio, con le sue cabine illuminate e il tabellone scintillante, è l'ideale palcoscenico per questa nuova grande festa della televisione italiana, pronta ad accompagnare con calorosa partecipazione il pubblico presente e i telespettatori da casa.

Le tre coppie di concorrenti che si cimentano nell'odierna partita formano le seguenti coppie:

Piero Chiambretti e Nino Frassica, coppia vincitrice dello speciale del 3 gennaio, e dunque pronta a difendere il loro titolo di campioni

Christian De Sica e Alessia Marcuzzi, brillante duo che unisce lo smalto del grande e del piccolo schermo

Carlo Verdone e Claudia Gerini, due attori che ben si conoscono: Verdone ha diretto la Gerini nei cult "Viaggi di nozze", "Sono pazzo di Iris Blonde" e "Grande, grosso e... Verdone"

Le domande del tabellone abbracciano un ampio ventaglio di temi e programmi che hanno segnato la storia della Rai, dalla risata garantita dalla comicità al ritmo della musica, dalla spensieratezza dei varietà alla profondità dei sceneggiati e delle fiction; programmi indimenticabili verranno evocati con grande affetto: "Sanremo", "Fantastico", Carosello", Canzonissima", "Insietro tutta" e molti altri.

Senza dimenticare i grandi eventi che hanno fatto la storia, quelli che hanno catturato l'attenzione di milioni di spettatori e che restano indelebili nella memoria collettiva. Una celebrazione divertente della Rai, ma anche un quiz godibile per una serata in allegria.

“Rischiatutto ‘70” è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Scenografia Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia Maurizio Pagnussat.

Dove vederlo in tv e in streaming (2 marzo 2024)

Lo speciale "Rischiatutto 70" va in onda oggi, 2 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

