Ascolti tv: chi ha vinto tra Ciao Darwin e TechetecheShow su Battisti

Un'altra serata in cui Mediaset e Rai si sono scontrati a colpi a colpi di prime tv e punti di share. Questa volta è Canale 5 a battere Rai 1 con Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis, che ha tenuto incollati al televisore oltre 3 milioni di persone, anche se leggermente in calo. Lo speciale TechetecheShow su Lucio Battisti ha invece quasi raggiunto i 3 milioni, non abbastanza per superare le prove di abilità dello show in cui si sono scontrati le categoria "Cornuti" e "Amanti".

I dati Auditel del 2 febbraio 2024

Rai1: TechetecheShow – Lucio Battisti Numero Uno ha conquistato 2.940.000 spettatori pari al 17.6% di share.

Rai2: The Rookie raccoglie 711.000 spettatori con il 4% (primo episodio: 715.000 – 3.5%, secondo episodio: 694.000 – 3.8%, terzo episodio: 727.000 – 5%).

Rai3: Il ritratto del Duca in prima tv raccoglie 758.000 spettatori (4%).

Rete4: Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.217.000 spettatori (8.4%).

Canale5: Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 3.278.000 spettatori con uno share del 22.7% (Highlights: 1.243.000 – 21.9%).

Italia1: John Rambo raccoglie 1.033.000 spettatori (5.3%).

La7: Propaganda Live raggiunge 831.000 spettatori e il 5.6%.

Tv8: Cucine da Incubo ottiene 320.000 spettatori con l’1.9%.

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza sigla 497.000 spettatori con il 2.6%.

Real Time: Il Forno delle Meraviglie fa sintonizzare 319.000 spettatori (1.7%).