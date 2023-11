Ascolti tv, la prima puntata di "Lea" contro "Terra Amara": chi ha vinto

Ascolti tv di domenica 12 novembre 2023, chi ha vinto tra i programmi trasmessi nella prima serata? La sfida è stata tra Rai 1 che ha mandato in onda la prima puntata di Lea - I Nostri Figli e Canale 5 che ha le ha tenuto testa con la soap Terra Amara, senza tralasciare un'importante fetta di pubblico che si è sintonizzata sul Nove ormai terza rete più vista grazie a Che Tempo Che Fa. A conquistare maggiore attenzione è stata la fiction con Anna Valle, seguita da 3.040.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5, invece, sono stati sintonizzati 2.507.000 spettatori pari al 15.3% di share, mentre Fazio con i suoi ospiti tra cui Beppe Grillo 2.487.000 spettatori (12.1%) nella prima parte (due punti in più rispetto alla scorsa puntata) e 1.342.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti tv di domenica 12 novembre 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la prima puntata de La Caserma ha raccolto 766.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha collezionato 1.133.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.443.000 spettatori con il 7.2% (presentazione a .000 e il %, Plus a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 755.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 In Onda ha interessato 388.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Star Wars – Una nuova speranza è visto da 392.000 spettatori con il 2.2%.