La Rai prende le distanze: "Barbara d'Urso non sarà nei prossimi palinsesti"

La Rai smentisce il ritorno di Barbara d'Urso nel servizio pubblico e, contestualmente, respinge anche l'idea della conduzione di Domenica In affidata a Massimo Giletti. È quanto scritto in una nota diffusa nel pomeriggio dall'ufficio stampa del servizio pubblico: "Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai - si legge - Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In".

Del ritorno in Rai di Barbara d'Urso si parlava da qualche settimana. In particolare per via del fatto che al termine dell'intervista registrata domenica, Mara Venier ha congedato la sua ospite con la frase "A presto bambina". Parole che avevano lasciato intendere un coinvolgimento professionale negli studi Rai. Oggi pomeriggio poi lo stesso Flavio Briatore ha diramato un comunicato stampa tramite i suoi social in cui ha smentito categoricamente di essere legato al nome della conduttrice. "In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete si legge - l'imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D'Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva".