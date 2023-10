Belve, ospiti e anticipazioni della puntata di questa sera

In onda oggi, 10 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 2, nella nuova puntata di “Belve” vediamo tre nuove interviste firmate Francesca Fagnani, che conduce con pungente ironia. Per rendere ancora più vivace lo show intervengono Vincenzo De Lucia, Michela Andreozzi e le Eterobasiche.

Belve: anticipazioni del 10 ottobre 2023

Ideato originariamente da Francesca Fagnani in collaborazione con Irene Ghergo, "Belve" è diventato oggetto di culto grazie al passaparola e all'attenzione sui social media. La caratteristica vincente del programma sta nell'intervistare personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca, tutti noti per le loro personalità decise e spesso divisive. Tuttavia, ciò che fa davvero la differenza sono le domande dirette e taglienti poste da Francesca Fagnani, che non ha paura di usare l'ironia quando necessario.

Quello che va in onda oggi, 10 ottobre è il terzo appuntamento stagionale con "Belve", che accoglie in studio: la politica Emma Bonino, che nel corso della sua vita ha portato avanti molte battaglie, come quelle sul femminismo; Stefania Nobile, discussa imprenditrice e figlia della televenditrice Wanna Marchi; Federico Fashion Style (nome d'arte di Federico Lauri), parrucchiere delle star e personaggio televisivo.

Per la pagina comica, la new entry Vincenzo De Lucia intervista, come "cartomante di Belve", il giornalista Tommaso Labate. In più, la serata vede il ritorno nello show di Michela Andreozzi, che presenta un divertente momento di stand-up. Senza dimenticare lla partecipazione delle Eterobasiche e, per concludere la serata, la consueta sigla finale che raccoglie tutti i momenti fuori onda dei nostri ospiti, diventata nel tempo uno dei momenti più attesi dai telesespettatori.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (10 ottobre)

La nuova puntata di “Belve” va in onda martedì 10 ottobre a partire dalle 21.20 su Rai 2 . Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.