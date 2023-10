Belve, ospiti e anticipazioni della puntata di questa sera

Al via la scorsa settimana - in anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato - il programma di Rai 2 "Belve" ha debuttato in questa stagione con un terzetto di ospiti composto da Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona. Nel corso delle ultime ore si dibatte molto sull'ospitata di Fedez prima annunciata e successivamente saltata. Inizialmente si vociferava di censura da parte della Rai; le notizie emerse parlano adesso di un intesa economica non trovata con il celebre artista. Ad ogni modo l'appuntamento con il programma resta intatto nel palinsesto televisivo di Rai 2.

Gli ospiti della puntata di questa sera sono: la cantante Patty Pravo, tra le artiste trasgressive per antonomasia nella storia dello spettacolo italiano; l'attore Raoul Bova, prossimamente protagonista della quattordicesima stagione di "Don Matteo"; Emanuele Filiberto di Savoia, unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia. Le interviste spaziano dalla vita professionale a quella privata e toccano spesso e volentieri tasti delicati - qua e là indiscreti - mediante domande taglienti ma dalla vena ironica. La sigla di chiusura arricchisce la serata grazie ai divertenti momenti fuori onda degli ospiti, rendendo lo spettacolo ancor più brioso.

Tra le novità di questa edizione troviamo la presenza del comico e imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, che nelle vesti di anomalo cartomante accoglie in studio gli ospiti con esplosiva verve. Inoltre, il programma propone uno "spazio di libera arte" in cui attori, comici e personaggi dello spettacolo si esibiscono in performance inedite. Confermata invece la presenza delle "Eterobasiche", Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che, con l'arguta parodia dei "maschi etero basici", riportano in studio le loro incursioni che hanno catturato l'attenzione del web.

"Belve" è un programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Costanza Melani, Ennio Meloni, Gabriele Paglino, Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati.