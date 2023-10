Belve, Federico Fashion Style parla di riservatezza e poi attacca Antonella Mosetti: "Mi deve 600 euro"

Nello studio di "Belve", il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, arriva Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star, pronto a raccontare la sua vita sin da quando era un adolescente che pesava ben 100 chili, concentrandosi però sulla famiglia e la sua omosessualità, senza mancare l'occasione di attaccare una sua cliente, Antonella Mosetti, che gli dovrebbe 600 euro.

Tra famiglia e omosessualità

Durante l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani su Rai2, Federico Fashion Style affronta diversi temi che lo riguardano, tra cui i suoi problemi con il cibo, dovuti - a detta sua - al fatto che era un bambino molto particolare perché diversamente da tanti suoi amici amava pettinare i capelli delle sue amiche piuttosto che giocare con le macchine e fare altri giochi da maschi. Ho capito di essere omosessuale durante l'adolescenza. Subito dopo parla della sua omossesualità, affermando che "omosessuale ci si nasce, non ci si diventa. L'ho vissuta con serenità anche se le battute tra i bulletti c'erano sempre. Ci ho messo tanto a dirlo perché non ero sicuro. Perché amare non significa amare né un uomo né una donna, amare vuol dire amare sia un uomo che una donna. Per un periodo ho negato la mia omosessualità perché stavo con una donna e la amavo". Da qui l'ospite inizia a parlare del rapporto con la ex moglie: "Noi ci amavamo e volevamo intraprendere una vita insieme. Siamo stati 17 anni insieme, anzi 13 perché 4 anni siamo stati separati in casa. In quei 13 anni ci amavamo come una famiglia normale. Credo che lei abbia sempre saputo o immaginato che io fossi gay. Se entra suo marito vestito di paillettes a casa, una domanda se la fa, ma forse le stava bene così. Non lo so".

Per quanto riguarda il pensiero che lui abbia costruito mediaticamente il suo coming out, Federico nega: "Assolutamente no. Chi mi conosce sa il motivo per cui ho fatto coming out. Gli amici me l'avevano chiesto tante volte, ma io volevo tutelare mia figlia a tal punto che dovevo essere io a dirle della mia omosessualità". A proposito della figlia e di come vive la separazione tra i suoi genitori, Federico dice: Quando due persone si separano, in mezzo ci sono sempre gli interessi. Mi sento di aver perso. Mia figlia la vedo poco, o troppo poco rispetto a quanto la vorrei vedere. Lei è la mia ragione di vita, e io per lei posso essere tutto: un padre, una sorta di madre e il suo migliore amico.

L'attacco ad Antonella Mosetti e il mondo delle celebrity

Francesca Fagnani gli chiede come è riuscito ad "acchiappare" le celebrity, i vip partendo da Anzio: "Quando nacque Instagram funzionava che tu mi facevi una stories e io ti facevo i capelli gratis. Non è vero che sono stato allontanato da qualche ambiente perché non sono cintura di riservatezza, ma se sai qualcosa dimmelo perché io magari non lo so. Fammi una lista di queste vip. Quello che le persone mi dicono non lo vado a dire agli altri", chiarisce il diretto interessato, incalzato poi dalla conduttrice che gli chiede: "Non è che fai un po' il divo?". Lui risponde: "Assolutamente no". L'uomo afferma di aver incontrato la premier Giorgia Meloni a un evento, ma critica il colore dei suoi capelli: "È troppo gialla. Ha le sopracciglia scure e non le stanno bene, serve una nuances tipo te. Tu sei giusta. Ho conosciuto la Meloni a un evento, ci siamo solo presentati e basta. Non è una mia cliente". La conduttrice cerca sempre di mettere in difficoltà i suoi ospiti, e questa volta lo fa citando le parole di Antonella Mosetti, la quale di recente ha dichiarato che dopo i trattamenti del parrucchiere le cadevano i capelli. "A parte che come fanno a caderle i capelli se è mora? Spiegamelo. In genere il capello si rovina quando è biondo, no? Tu sei bionda e sai che facendo tante schiariture a lungo andare si rovinano. Lei è mora. Il suo problema è che non passava la carta di credito. È diverso. Oltretutto ancora non me li ha dati, facciamo un appello: se ci guardi..." La Fagnani commenta la sua rivelazione: "Questo l'ha detto perché è riservato. Quanto le deve?". "Sempre 600 euro", risponde l'ospite.