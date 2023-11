Boomerissima, la telefonata a Carlo Conti e Ornella Muti “Signorina Buonasera”

La puntata di martedì 21 novembre, l’ultima di questa stagione di Boomerissima parte subito in quarta. Alessia Marcuzzi come, sempre, gestisce la sfida all’ultimo ricordo e all’ultimo tormentone tra Boomer, ovvero coloro che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 e i più giovani Millennial.

A comporre le squadre, per i Boomer sono arrivati stasera in studio: Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni; mentre, per i Millennial si battono: Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli.Prima di dare il via ai giochi però, come di consueto, al pubblico viene regalata una gustosa anteprima della serata.

Come successo già, per esempio nella puntata in cui alla gag si è prestato Amadeus, viene proposta anche questa sera una divertente parodia di uno spot pubblicitario cult degli anni ’80. Questa volta si tratta della pubblicità della Sip che all’epoca vedeva protagonista una giovanissima Yvonne Sciò che passava un numero incalcolabile di minuto al telefono (ovviamente fisso) a chiedere al fidanzato dall’altra parte del filo: “Mi pensi? Ma quanto mi pensi?” Così fa Alessia Marcuzzi nel “suo appartamento” ricostruito nello studio di Boomerissima, che chiede però “Mi guardi? Ma quanto mi guardi?E ti sblocco un ricordo?” al suo interlocutore dall’altra parte del filo che è Carlo Conti, che la rassicura rispondendo sempre affermativamente fino a salutarla e ad augurarle una buona puntata e un fondamentale: “Divertiti!”

Comincia quindi l’ultima puntata di Boomerissima, ma ad introdurre la prima gara, quella apprezzatissima del tormentoni è una particolarissima Signorina Buonasera, che la conduttrice fa finta di non riconoscere ma che ha il viso conosciutissimo di Ornella Muti, pronta anche lei a divertirsi come richiede lo spirito della trasmissione di Rai Due.

La gara poi parte dai tormentoni e arrivano in studio per la squadra dei Boomer anche I Gemelli Diversi, mentre la squadra dei Millennial gioca la carta Alexandra Stan.