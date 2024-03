C'è Posta per Te, Elisa emoziona Sara e il marito Paolo (in lacrime): "Non dobbiamo essere sempre dei supereroi"

Nel video in alto, la storia di Sara e Paolo (con sorpresa)

Nell'ultima puntata di questa edizione di C'è Posta per Te, in onda su Canale 5 sabato 16 marzo, Maria De Filippi prima presenta la cantante Elisa al pubblico e poi racconta l'emozionante storia di Sara, in studio per fare una sorpresa al compagno Paolo, che ha perso il padre all'età di 24 anni. Per la forza dimostrata in quella occasione, quando lui ha deciso di prendersi cura di tutta la sua famiglia da solo, nonostante le fragilità (le nascondeva per non far soffrire nessuno), Sara inizia a vederlo come un eroe. I due continuano la relazione, si sposano e poi nasce una bambina. La madre di Paolo continua la sua vita fino a quando non incontra un altro uomo, accettato subito dal figlio in quanto comprende che la donna non doveva vivere da sola.

Arriva il giorno in cui la sua mamma si ammala e lui decide di portarla a casa loro per curarla fino all'ultimo. Nel frattempo Sara rimane incinta della seconda bambina e ora vuole chiedere scusa al marito perché in quella circostanza è stata un po' egoista: "Pensavo alla creatura che portavo in grembo e non mi occupavo di lui e di come si sentisse". L'11 luglio del 2023 la madre di Paolo muore e pochi giorni dopo, il 28 luglio, nasce la secondogenita della coppia, che decide di chiamarla Maria come la mamma dell'uomo. Sara è a C'è Posta per Te perché in questo periodo lo vede perso ("Fa le foto alle bambine, poi si gira verso di me e dice: 'Non so più a chi mandarle'") e per dirgli di non nascondere le sue fragilità e che potrebbe essere una valida spalla su cui piangere per lui.

Cosa è successo

"Ciao amore, da quando ti conosco ti ho sempre visto pensare prima agli altri e poi a te stesso ed è questo che mi ha fatto innamorare di te. Sono qui stasera per chiederti scusa, perché so di non essere stata all'altezza della situazione quando tua mamma stava male e perché so di non esserti di conforto ora che lei non c'è più. Anche se non sembra, tu puoi appoggiarti a me e, pur sapendo che già lo sai, ti amo". Con queste sincere parole Sara accoglie il suo compagno di vita, visibilmente emozionato - tanto quanto lei - mentre la ascolta. La lettera da lei scritta e letta da Maria De Filippi è molto emozionante, perché la giovane donna mette in luce tutte le proprie fragilità e paure nello stare accanto al marito nel periodo più buio della sua vita per poi dichiarare: "Vorrei riuscire a farti sentire meno solo, asciugare tutte le tue lacrime, accogliere il tuo dolore senza farti pensare al mio, essere il tuo rifugio, la tua forza, il tuo sostegno. Vorrei essere per te quello che tu sei per me".

Elisa scende la scalinata

Quando Paolo sente Elisa cantare "Anche fragile", la canzone più ascoltata da lui in questo periodo, inizia a piangere dalla commozione. Poco dopo infatti scopriamo che l'uomo è molto legato alla frase "ti porto un gelato che non puoi mangiare" perché è stato l'ultimo dolce che la madre ha mangiato prima di spegnersi. "Una storia incredibile. Mi rivedo in quella che non chiede mai niente e si tiene tutto, però non bisogna farlo. Non sono bravissima con le parole, anzi sono proprio una frana. Ho imparato che non importa, che bisogna fare quello che si può e che anche fragile va bene. Non dobbiamo essere sempre dei supereroi. Mi capita di cercare di essere sempre forte, invece è giusto che qualche volta gli altri vedano tutto di me. Tua madre ti ha trasformato in un grande uomo", afferma la cantante. Infine, l'ospite dona un certificato di adozione di due alberi in Italia che avranno il nome dei genitori di lui, Nicola e Maria, e un voucher per un viaggio di famiglia con destinazione a scelta.