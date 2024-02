C'è Posta per Te, Graziana rivede la madre dopo 18 anni di assenza: "Cercavo di dimenticare"

Nel video in alto, la storia di Graziana

Graziana e Pierfrancesco sono sposati e hanno due figli, ma a chiamare C'è Posta per Te è la giovane 25enne, perché non vede la madre da 18 anni. La storia vede al centro Maria Stella, una donna che di punto in bianco va a vivere con l’uomo con cui tradisce il padre di Graziana, il quale diventa quindi il suo punto di riferimento e quello delle sue due sorelle. Lei e la madre vivono ancora momenti insieme, seppure sporadicamente, almeno fino a che non si verifica un tragico evento: l’ultima volta che vede la mamma è al funerale di suo fratello, venuto a mancare in gioventù. Graziana è lì perché vuole delle spiegazioni: “Ho due bambini e non riesco a stare senza di loro. Le uniche cose che possono giustificare la sua assenza prolungata sono il carcere, l’ospedale psichiatrico, la morte. Ma queste ipotesi non sono vere, ed è in studio da sola perché le due sorelle non vogliono nemmeno sentire la voce della madre.

Lo scontro

Quando Maria De Filippi apre la busta, Maria Stella capisce chi ha di fronte a sé: una delle sue figlie. A prendere subito parole è il marito di Graziana: "Lei è una ragazza forte, testarda e anche molto fragile. Si assume responsabilità più grandi di lei, ma alla sua età posso dire che è una donna con la D maiuscola. È una moglie e mamma straordinaria. Se oggi sono qui è per stringerle la mano e starle vicino in un momento così delicato".

Il vero scontro inizia quando è la giovane 25enne a sbattere in faccia alla "madre" tutto il suo dolore: "Ormai sono 18 anni che non ci vediamo. Non sapevo che faccia potessi avere. Sono cresciuta, ti sei persa tutti i momenti della mia vita. Non ci sei stata per niente, nemmeno quando ho avuto la febbre alta o c’erano le recite scolastiche, dove papà invece veniva con orgoglio”. Graziana le fa una lista dei “non c’eri” lunga tutta la sua vita e poi le spiega perché voleva vederla: “Se sono qui oggi è perché merito delle risposte. Ho bisogno di sapere dove sei stata e cosa hai fatto in tutti questi anni”.

La madre racconta dettagli sconosciuti a tutti, persino alla figlia: "Andarmene è una parola grossa. Ci sono stati continui tradimenti, lui è stato con un'altra per tre anni. Siamo stati separati in casa. Nascondevo tutto per non farvi stare male, ma dopo tanta sofferenza non ce l’ho più fatta. Ho deciso di andarmene perché non era possibile proseguire. Quando me ne sono andata di casa sono stata 10 giorni a dormire in macchina, con il primo stipendio ho comprato una casa non ammobiliata, con gli altri me la sono arredata mese dopo mese. Io ho messo in mezzo due assistenti sociali, l’avvocato e non sono mai riuscita a vedere i miei figli. Una volta sono andata a casa loro e lui non mi ha permesso di vederle. Li ho visti anche in piazza, volevo avvicinarmi ma una certa persona ha iniziato a urlare che volevo rubare i figli. Poi mi hanno detto che se volevo andare al funerale dovevo stare lontano dai bambini. Non l’ho più cercata perché ormai erano passati tanti anni. Mi aspettavo che molto prima qualcuno venisse a cercarmi".

Quando la madre tira in ballo persone che non sono presenti in studio, Graziana si inalbera: "Io parlerei di me. Ho fatto il primo passo, a differenza tua che non hai mai bussato alla mia porta. Dai 18 anni in poi, io sono maggiorenne, se vuoi vedermi non hai più bisogno di mio padre. Ci sono i social ora, io non sapevo in che città tu fossi. Nessuno sapeva nulla di te, nemmeno la tua famiglia. A chi chiedevo?”

La conduttrice chiede a Maria Stella se pensa alle sue figlie durante le sue giornate e la risposta non piace a Graziana: "Ogni tanto ci ho pensato, ma da una parte cerchi di dimenticare, dopo tutto quello che è successo con il padre". La 25enne è arrabbiata: "Ah, dimenticare... A me non interessa cosa è successo con papà, i figli non devono andarci di mezzo. Venire a cercarci una volta in 18 anni non è nulla. A te sembra normale che mio figlio mi chieda: 'Dov’è la tua mamma?' Dovrei rispondergli che vive a un'ora di distanza da casa ma non l'ho mai vista? I figli non bisogna metterli al mondo e lasciarli così, sarebbe troppo facile". Ma Maria Stella ammette che la sua vita non è stata per niente facile: "Mentre loro avevano qualcuno io non avevo nessuno". La ragazza però non vuole sentire ragioni: "Perché pensi che per me sia stato facile? Hai scelto tu di non avere nessuno, i figli ti avrebbero potuto aiutare… Non ho bisogno di altro, già questo sfogo mi ha liberata. Se ti muore un figlio pensi a recuperare il rapporto con chi c’è ancora...". "Io sono caduta in depressione per due anni…", risponde la madre di Graziana.

La busta

Non c'è parola che tenga, e quando Maria De Filippi chiede a Maria Stella se vuole aprire la busta e lei tentenna, la figlia decide di non andare oltre: "Ci sta anche pensando. Per me va bene così, non la voglio vedere. Già questa è una risposta. Sono certa che sarò con i miei figli la mamma che tu non sei stata con me. Le foto le tengo, sono le uniche che ho”. Entrambe chiudono la busta, convinte della loro scelta.