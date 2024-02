C'è Posta per Te, Tiziana vuole recuperare il rapporto con la figlia Francesca: "Non so quanto sia cambiata"

Nel video in alto, la storia di Tiziana, Francesca e Pompeo

A C'è Posta per Te, in onda su Canale 5 sabato 17 febbraio, Maria De Filippi racconta la storia di Tiziana, una madre la cui figlia Francesca non vuole più avere rapporti con lei. Tutto è partito da un litigio con il marito della figlia, dopo un incidente stradale per il quale Tiziana ha accusato quest'ultimo, Pompeo, massacrandolo a parole. L'uomo, che lei aveva accolto in casa come un figlio, una volta trasferitosi con la famiglia, non si è presentato più da Tiziana, mentre per Francesca non era cambiato nulla. Quest'ultima non ha rivelato alla donna il motivo per cui il marito non si faceva più vedere, almeno fino a quando Tiziana non è stata ricoverata in ospedale: "Pompeo è offeso perché quella volta in ospedale tu l’hai insultato", le ha rivelato.

Una sera la madre l'ha invitata a pranzo per Natale insieme al marito, ma quando la figlia ha scoperto della presenza del padre all'evento - si era comportato male con la mamma durante il matrimonio - non ha più risposto al telefono e nemmeno le ha permesso di vedere la nipotina Olimpia il giorno della sua nascita. “Lei fa e dice tutto quello che vuole Pompeo”, ha spiegato Tiziana.

L'incontro tra Tiziana e Francesca

Francesca e Pompeo, dopo essere arrivati in studio, decidono di aprire la busta ma, vedendo Tiziana, la loro espressione cambia notevolmente. Sembrano incerti, vorrebbero prima capire cosa ha svelato la madre del loro passato, ma alla fine a parlare per prima è Tiziana: "Mi manchi tanto, mi manca tutto di te. Se ho sbagliato, mi dispiace. Ho una nipotina di nome Olimpia e non la conosco nemmeno. Avrei voluto tanto fare la nonna. Io e te eravamo una cosa sola, Francesca. Pompeo, quando ti ho conosciuto ho subito pensato che fossi un bravo ragazzo e ti ho accolto a casa come un figlio. So di aver dato la colpa a te, ma io pensavo a mia figlia. Non penso di meritarmi tutto questo”.

Francesca spiega: “Sono tante piccole mancanze, ero io a fare da mamma a lei. Avevamo un rapporto da amiche". Pompeo le fa eco: "Lei tuttora non ha capito le mancanze. Con me sbaglia quando fa soffrire i figli e in particolare lei". La figlia di Tiziana si lascia andare a uno sfogo liberatorio: "Io avevo bisogno di te, ma tu non ci sei stata. Le voglio tanto bene e non me ne pento, le ho fatto da scudo più volte, ma nel momento in cui non ci sei, io cosa devo fare? Non le ho detto che Pompeo era offeso perché non volevo farla stare male. Prima di me arrivavano mia madre e i bambini, poi c’ero io. Lei doveva essere un po’ più presente. Mia madre ha avuto una vita difficile, ma con lei c’ero pure io. L’abbiamo vissuta insieme. Lui più di una volta ha chiuso un occhio… La lite avviene prima di un’altra chiamata. Dopo quella dell’invito a Natale, sono scoppiata in un pianto perché avevo saputo che c’era anche papà e lei sa che non andiamo d’accordo”.

A questo punto Tiziana osserva: "Non sono qui per parlare di papà, sono qui per voi. Io non penso di essermi comportata male, ma questa sera chiedo scusa anche a te, Pompeo. Mi prendevano in giro quando ti portavo il panino a scuola... Io vi voglio bene". Ma l'uomo non ci sta: "Non merita il perdono...". Francesca rincara la dose: "Ha detto tante cose brutte alla gente, dovevi dire la verità". Maria De Filippi, nel suo tentativo di far riappacificare le due donne, spiega: "Tua madre si vergognava, magari si vergogna anche di non conoscere sua nipote".

La busta

C'è poco da fare questa volta, nonostante Tiziana le dica di essere cambiata (non sembra dalla sua insistenza) e di aver capito di aver sbagliato. Francesca non vuole saperne di tornare sui suoi passi: "Voglio solo fare la mamma. Non so se fra un anno o due cambierà qualcosa. Come fai a essere nonna se non sei capace di fare la madre con me? Io so che lei stava con mio padre fino a poco tempo fa. Non so quanto sia cambiata". Tiziana le ricorda che suo padre non è lì presente: "Io sto soffrendo, è una gioia essere nonna... Se sono venuta qui da sola è perché ci tengo a te". Non c'è modo di farle cambiare idea: la busta è chiusa e la madre scoppia in lacrime (ma quanto si vede che le due donne si vogliono davvero bene).