Capodanno in musica 2024, stasera in tv con Federica Panicucci: anticipazioni, ospiti, scaletta

Preceduto dal tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, "Capodanno è in musica" è lo show televisivo che, su Canale 5, a partire dalle 21.00 circa del 31 dicembre, saluta il 2023 e apre le porte al nuovo anno. Condotto da Federica Panicucci, lo show si avvale di una folta presenza di cantanti, che allieteranno il pubblico in piazza e quello televisivo, augurando loro un "buon 2024".

Capodanno in musica: anticipazioni

Tutto pronto su Canale 5 per il ritorno del Capodanno in Musica, ospitato da Genova: la splendida Piazza De Ferrari è la cornice della notte di San Silvestro, mentre Federica Panicucci, già recentemente padrona di casa del concerto di Natale in Vaticano. La serata inizierà dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, e sul palco si esibiranno musicisti e interpreti che hanno segnato la storia - recente o meno - della musica italiana, insieme a nuove promesse.

Gli artisti in scaletta sono:

Albano

Orietta Berti

Articolo 31

Rocco Hunt

Iva Zanicchi

Fausto Leali

Michele Bravi

Mietta

Luigi Strangis

Matteo Romano

Gemelli Diversi

Ivana Spagna

Gaia

Sophie and The Giants

Enrico Nigiotti

Big Boy

Paolo Meneguzzi

Leo Gassman

Berna

Federica

Wax

Partecipazione speciale, inoltre, di tutta la scuola di "Amici".

La trasmissione su Canale 5 sarà arricchita da collegamenti con la Piazza di Bari, dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le performance di ulteriori artisti: Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

L'evento, fissato per il 31 dicembre 2023, ha inizio alle 21:00 circa. La regia è affidata a Luigi Antonini. Per chi non può seguire la diretta televisiva, è possibile vivere la serata tramite le frequenze radio di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

L'accesso alla manifestazione sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Dove vederlo in tv e in streaming

"Capodanno in musica" va in onda oggi, 31 dicembre 2023, trasmesso in diretta da Canale 5 a partire dalle 21.00. Lo show è visibile – sia in live streaming che on demand – anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV