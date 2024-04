Carla Bruni a Belve: "Mia sorella mi descrive come un'ubriacona. Usa la mia fragilità"

Carla Bruni è insieme a Loredana Bertè una delle protagoniste della prima puntata della nuova stagione di Belve. L'ex top model e première dame di Francia (esperienza che ha definito "un ruolo interessante, un'occasione unica" che è "felice sia finita") si è raccontata senza peli sulla lingua, parlando, anche delle sue dipendenze.

La mancata rielezione del marito per lei è stato motivo di gioia: "Sì, pregavo proprio, stiamo molto meglio adesso". Bruni sopporterebbe il tradimento solo a una condizione: "Se fosse un adulterio fisico, ma se si innamorasse, no, lo sgozzerei". Fagnani allora ha continuato chiedendole se sia mai successo, Bruni, ridendo ha replicato "Non lo so, però è vivo".

La predisposizione alla dipendenza e il rapporto con la sorella

Durante l'intervista che andrà in onda questa sera, 2 aprile, su Rai2 Carla Bruni ha parlato anche del rapporto con la sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi. "Mi sento usata, non rappresentata, fa solo film ispirati alla mia famiglia…mi sono vista come una ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?". Bruni ha infatti rivelato di avere un problema con le dipendenze: "Fin da quando sono piccola ho una tendenza alla dipendenza a tutto: alcool, zucchero, sigarette. Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me".

Chi è Valeria Bruni Tedeschi e quando Carla Bruni ha scoperto chi era il suo vero padre

Valeria Bruni Tedeschi è la sorella maggiore di Carla Bruni. Entrambe sono nate a Torino: la prima nel 1964 e la seconda nel 1967. Valeria è un'attrice e una regista particolarmente apprezzata e nel 1996 ottiene il primo dei quatto David di Donatello per la sua interpretazione nel film La seconda volta. Nella sua carriera è stata nominata, e ha anche vinto, al premio Cesar, ai Nastri d'argento. Valeria ha anche recitato nella serie tv Call My Agent 2. Dal 2007 al 2012 è stata legata a Louis Garrel, noto attore francese, con il quale nel 2009 ha adottato Oumy. Dopo la fine della loro relazione, nel 2014 ha adottato Noè, il suo secondo figlio.

Al momento Valeria è impegnata con il giovane attore Sofiane Bennacer che si è reso protagonista di una scenata di gelosia al Festival del cinema di Roma. Tutta colpa di una scena troppo spinta tra Valeria e Gianmarco Saurino l'altro attore del film Te l'avevo detto.

Carla Bruni scoprirà che suo padre, non era il suo padre biologico, solo al momento della morte di quello che pensava essere il suo vero papà: l'industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi. A rivelarle la verità non fu la madre, Marisa Borini, ma Valeria. "È molto legata a me e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo", aveva spiegato a Elle France Carla Bruni, "le sono serviti sei mesi per sputarlo fuori perché aveva paura che mi traumatizzasse". Il padre biologico di Carla è l'imprenditore italo-brasiliano Maurizio Remmert: a svelarlo fu Borini nella sua autobiografia, uscita nel 2017, "Care figlie vi scrivo".