Celebrity Chef, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, novità, giudici, concorrenti Vip

Grandi novità per "Celebrity Chef": in onda a partire da oggi, dal lunedì al venerdì alle 19.00 su TV8, lo show culinario vedrà, a partire da questa edizione, Alessandro Borghese non soltanto nel ruolo di padrone di casa/conduttore ma anche vestire i panni di giudice. Accanto a lui il confermato Riccardo Monco e la grande novità Marisa Laurito.

Celebrity Chef: anticipazioni della nuova edizione

La cucina e la televisione si fondono nuovamente con il ritorno di "Alessandro Borghese - Celebrity Chef". Il noto chef italiano, pronto a rituffarsi nell'atmosfera culinaria del programma, si prepara ad accogliere una serie di ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Il format, prodotto da Banijay Italia e ambientato nei ristoranti di Milano e Venezia, è trasmesso in prima visione assoluta su TV8, a partire dal 25 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 19.10.

Tra le novità più rilevanti di questa stagione vi è l'arrivo di Marisa Laurito, una new entry molto attesa, affiancata dal confermatissimo Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze. Borghese ha dichiarato di aver voluto personalmente l'artista partenopea, che sostituisce così Angela Frenda, lodandone poi le capacità professionali e il carisma sul set.

La struttura del programma è stata rivisitata, con Borghese che non si limita più al ruolo di padrone di casa, ma assume anche quello di giudice, insieme a Laurito e Monco. Ogni giudice ha a disposizione 6 stelle, divise tra bianche e nere, per valutare i piatti proposti dai concorrenti, mentre i commensali presenti in sala votano a maggioranza. Alla celebrity che ha cucinato meglio va una stella, e chi ne riceve il maggior numero alla fine della cena conquista il titolo di Celebrity Chef della serata.

La prima settimana di sfide sarà intensa, con celebrità del calibro di Daniele e Stella Bossari, Toni Bonji e Ubaldo Pantani, Alessandra Celentano e Garrison, Carlo Lucarelli e Pablo Trincia, Barbara Bouchet e Corinne Clery, tutti pronti a mettere alla prova le proprie abilità culinarie.

Non solo televisione per Alessandro Borghese, che contemporaneamente all'avvio della nuova stagione di Celebrity Chef, inaugura anche il bistrot ABKS Break Time a Milano, completando così la struttura del Padel Palace, di cui è socio insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dintorni.

Il conduttore di "4 ristoranti" promette, insimma, emozioni, gusto e divertimento, mantenendo viva la passione per la cucina e l'intrattenimento televisivo.

Dove vedere “Celebrity Chef” in tv (dal 25 marzo 2024)

La nuova edizione di "Celebrity Chef" va in onda a partire da lunedì 25 marzo, dalle 19.00 su TV8. Il programma è visibile anche, in live streaming, sul sito web della rete.

