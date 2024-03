Chi è Antonio Orefice di Pechino Express: età, fidanzata Maria Esposito, film, Instagram

L'attore napoletano Antonio Orefice è famoso per molti grazie al ruolo di Totò nella serie di culto "Mare fuori", anche se ha già all'attivo alcune partecipazioni ad importanti film. Insieme al collega di set Artem collega Artem compone la coppia dei "Fratm" di "Pechino Express 2024", in onda su Sky Uno dal 7 marzo. Ma cosa sappiamo di Orefice? Dalla carriera alla storia d'amore con Maria Esposito: conosciamolo meglio.

Chi è Antonio Orefice di Pechino Express

Antonio Orefice, attore napoletano nato nel 1997, sviluppa fin dalla giovinezza molta passione per la recitazione. Inizia dunque a calcare le scene teatrali a soli 10 anni, partecipando a spettacoli come "Masaniello", "Rimini 60" e "3 pecore viziose". Il suo percorso artistico prende forma quando si iscrive alla Scuola di cinema La Ribalta nel 2012, completando gli studi nel 2017. Nel 2012, fa anche il suo debutto sul grande schermo nella commedia bellica "Soldato semplice", affiancando Paolo Cevoli (anche regista).

Il suo impegno nel cinema continua con il dramma "Gramigna", nel 2016, dove recita con attori del calibro di Gianluca Di Gennaro, Biagio Izzo e Ciro Petrone. Nel 2017, è presente nella commedia "Bob & Marys" con Rocco Papaleo e Laura Morante. Nel 2018, appare in "San Valentino Stories", un film a episodi, prima di raggiungere il successo con la serie televisiva "Mare fuori" nel 2020, dove interpreta Totò Ascione.

Nel 2021, Orefice recita nel film biografico per la televisione "Carosello Carosone", con Eduardo Scarpetta, e nella commedia "Benvenuti in casa Esposito", con Giovanni Esposito. Nel 2023, partecipa come ospite alla prima puntata del programma "Il Collegio". Tra i suoi progetti più recenti, c'è la collaborazione con Alessandro Siani nel film "Succede anche nelle migliori famiglie", uscito nelle sale il 1° gennaio 2024 recitando al fianco di Cristiana Capotondi e dello stesso Siani, e la sua partecipazione al reality show "Pechino Express", in onda dal 7 marzo 2024, in coppia con Artem Tkachuk, altro attore di "Mare fuori": i due formano la coppia dei "Fratm'" e si avventurano nella suggestiva "Rotta del Dragone".

La sua vita privata cattura l'attenzione dei media quando, sul set di "Mare fuori", intraprende una storia d'amore con l'attrice Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, una dei personaggi cardine della serie. La loro relazione dura dal febbraio 2022 fino a maggio dell'anno successivo. Tuttavia, con l'avvio delle riprese della quarta stagione della serie, i tabloid ipotizzano un flirt tra Orefice e Ludovica Coscione, sua collega di set.

Orefice, cresciuto a Secondigliano, quartiere considerato difficile, mostra sempre determinazione nel perseguire il suo sogno. Il suo impegno e la sua dedizione lo portano a costruirsi una carriera di successo non solo come attore, ma anche come insegnante presso l'Accademia di recitazione Dance Academy Ad Maiora, fondata insieme alla madre. Il suo motto, "Ad Maiora", riflette la sua costante ricerca di grandi traguardi.

La speranza di Antonio Orefice è quella di emulare le gesta dei suoi idoli del cinema italiano (Totò, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi) e di ricevere prestigiosi riconoscimenti il David di Donatello, come ha dichiarato in una intervista rilasciata a "Vanity Fair".

Antonio Orefice ha un profilo Instagram ufficiale dove condivide scatti che catturano le sue giornate: dalla sua professione ai momenti di svago, fino agli shooting fotografici.

Stasera e domani in TV