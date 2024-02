Chi è Barbara Petrillo di Pechino Express: età, lavoro, marito, figli e Instagram

Il 7 marzo 2024 ha inizio su Sky la nuova grande avventura di "Pechino Express", giunto alla sua edizione numero 11. Tra le coppie di concorrenti in gara troviamo quella de "Le Amiche", formata da Barbara Petrillo e dall'ex velina Maddalena Corvaglia. Di seguito ci occupiamo dells Petrillo, tra vita professionale e sfera privata.

Chi è Barbara Petrillo di Pechino Express

Barbara Petrillo nasce il 29 agosto 1981 a Napoli. Sin da giovane manifesta una grande passione per la danza, un interesse che l'ha portata ad esplorare il mondo dell'intrattenimento in televisione, cinema e teatro.

Il suo debutto televisivo avviene accanto al quasi esordiente Biagio Izzo nel programma "Pirati Show", trasmesso da un'emittente televisiva campana. Tuttavia, è nel 2002 che Barbara fa il suo ingresso sulle reti nazionali, raggiungendo la finale del programma "Veline". Lo stesso anno diventa una delle ballerine nel varietà "Paperissima", condotto da Marco Columbro e Natalia Estrada.

Il suo talento e la sua presenza la portano a entrare nel cast di programmi di grande successo come "Ciao Darwin", ideato da Paolo Bonolis, e nei celebri show della Gialappa's Band, come "letteronza" di "Mai dire domenica" prima, per poi continuare con "Mai dire lunedì" e "Mai dire martedì".

Nel corso degli anni, Barbara Petrillo si è distinta anche come attrice, debuttando nel 2007 nella serie televisiva "Carabinieri" su Canale 5 e calcando le scene teatrali con lo spettacolo "Ma non è per cattiveria". Il suo impegno artistico la porta a esplorare nuove opportunità, passando alla Rai per un ruolo nella sitcom "7 vite".

Tra il 2009 e il 2010, si cimenta anche nel mondo dello sport, diventando inviata di Simona Ventura per "Quelli che... il calcio" e conducendo il programma sportivo "Sport Show" su Telecapri, oltre a collaborare con Radio Club 91. Nel 2016, Barbara Petrillo consegue il titolo di giornalista pubblicista, iscrivendosi all'Ordine dei Giornalisti della Campania.

A partire dal 7 marzo 2024 la vediamo in coppia con Maddalena Corvaglia 2023, nel cast di "Pechino Express". Le due formano il team de "Le Amiche", pronte a lanciarsi nella "Rotta del Dragone", tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Circa la sua vita sentimentale, Barbara Petrillo è legata all'ex calciatore Fabiano Santacroce (classe 1986, di padre italiano e madre brasiliana), con il quale è convolata a nozze nel giugno del 2013. Unita da un forte legame, i due condividono la passione per la famiglia e il sostegno reciproco e sono diventati genitori di Margherita Beatriz e Ludovica.

I più curiosi possono seguire Barbara Petrillo sulla sua pagina ufficiale di Instagram. L'ex "letteronza" di "Mai dire..." è solita postare foto inerenti al suo lavoro, ma anche molti scatti familiari, dove la vediamo in compagnia del marito e delle amate figlie.

