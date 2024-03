Chi è Eleonora Caressa: età, genitori, fidanzato, Instagram, Pechino Express

Classe 2004, Eleonora Caressa, sorella di Matilde e Diego, è una delle figlie della coppia formata da Fabio Caressa - Benedetta Parodi. A partire dal 7 marzo 2024 ha inizio su Sky Uno l'undicesima edizione del reality "Pechino Express". Il team de "I Caressa", composto da Eleonora e da papà Fabio si avventura nell'affascinante e insidiosa "Rotta del Dragone". Ma cosa sappiamo di Eleonora Caressa? Dalla famiglia agli studi, dalla sfera sentimentale alle passioni: conosciamola meglio.

Chi è Eleonora Caressa di Pechino Express

Eleonora Caressa è nata il 20 ottobre 2004 sotto il segno della Bilancia, figlia di due noti personaggi televisivi italiani: Benedetta Parodi, celebre conduttrice televisiva, e Fabio Caressa, celebre giornalista e telecronista sportivo. Cresciuta in un ambiente familiare ricco di amore e stimoli culturali, Eleonora ha ereditato da loro passione per l'intrattenimento e la comunicazione.

Dopo aver completato gli studi presso il Liceo delle Scienze Umane, Eleonora ha deciso di intraprendere un percorso accademico presso la Facoltà di Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l'Università Statale di Milano.

La partecipazione di Eleonora alla trasmissione televisiva "Pechino Express", in onda su Sky dal 7 marzo 2024, in coppia con suo padre Fabio Caressa, offre al pubblico l'opportunità di conoscerla meglio: i due formano la coppia dei "Caressa" e sono impegnati a percorrere le tante insidie de "La rotta del Dragone", percorso che comprende Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Carriera televisiva e accademica a parte, Eleonora è anche un'appassionata lettrice e cuoca provetta. Le piace trascorrere il tempo nella cucina di casa Parodi-Caressa, sperimentando nuove ricette e condividendo momenti di convivialità con la sua famiglia. La presenza di mensole colme di libri nella sua camera da letto testimonia la sua passione per la lettura.

Eleonora ha anche una forte connessione con i suoi fratelli, Matilde e Diego. Matilde (5 settembre 2002), la primogenita della famiglia, è una figura attiva sui social media; Diego (21 luglio 2009), il più giovane dei tre fratelli, condivide la passione del padre per lo sport, in particolare per il calcio, ma anche per il tennis.

La vita privata di Eleonora Caressa è mantenuta discretamente al di là dei riflettori: non sappiamo nulla circa la sua sfera sentimentale, ma di certo il suo forte legame con la famiglia è evidente fin dal suo profilo ufficiale su Instagram. Sui social condivide inoltre momenti trascorsi in compagnia di amici, foto di viaggi e momenti di vita quotidiana.

