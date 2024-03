Chi è Elisabetta Garuffi, moglie di Paolo Cevoli: età, lavoro, figli e Pechino Express

Forse non tutti lo sanno, ma il comico Paolo Cevoli è sposato con un'apprezzata stilista, Elisabetta Garuffi, titolare del marchio Tosca Sposi. Ribattezzati "I Romagnoli", i due uniscono le forze e partecipano all'undicesima edizione di "Pechino Express", in onda su Sky Uno dal 7 marzo 2024. Ma cosa sappiamo di Elisabetta Garuffi? Dalle origini alla professione, dal matrimonio ai figli: conosciamola meglio.

Chi è Elisabetta Garuffi di Pechino Express

Elisabetta Garuffi è nata a Rimini nel 1965, è una figura di spicco nel mondo della moda matrimoniale. Cresciuta in una famiglia dove l'arte della sartoria era di casa, ha ereditato dalla madre Tosca non solo le abilità manuali ma anche una profonda passione per i tessuti e la moda. Dopo aver completato gli studi presso l'Università di Bologna, ha abbracciato la sua vocazione per la moda, trasformando la sua abilità nel cucire in un'arte raffinata.

Fondata nel 1993, Tosca Spose, il marchio di abiti da sposa della Garuffi, ha rapidamente guadagnato una reputazione nazionale e internazionale per il suo design elegante e senza tempo, grazie alla sua abilità nel fondere tradizione e innovazione, autenticità e raffinatezza.

Oltre alla sua brillante carriera nel mondo della moda, la vita di Elisabetta è stata arricchita dal suo matrimonio con il comico Paolo Cevoli, avvenuto nel 1986. Una storia d'amore che ha resistito alla prova del tempo, il loro legame è sulla carta e, poi, nei fatti, un'armoniosa fusione di due mondi apparentemente diversi. Dalla loro unione sono nati due figli, Giacomo (venuto al mondo nel 1988) e Davide (classe 1990). La famiglia, trasferitasi a Bologna dopo la nascita del secondo figlio, ha creato un ambiente di amore e sostegno reciproco, dove l'arte, la creatività e l'umorismo hanno sempre avuto un posto privilegiato.

La donna ha ammesso che il senso dell'umorismo del marito ha il potere di donarle il sorriso e il buonumore e di andare avanti anche nei momenti più complicati. Dal canto Cevoli ha evidenziato che anche la moglie si avvale di una grande ironia. "La vera comica è lei", ha affermato l'uomo. Elisabetta Garuffi e Paolo Cevoli sono inoltre nonni di tre amati nipoti.

La stilista ha tra le sue passioni quella dei viaggi e degli animali: l'anima avventurosa e appassionata trova libero sfogo nella partecipazione all'undicesima stagione di "Pechino Express", in partenza il 7 marzo 202 su Sky. In coppia con il marito Paolo, la Garuffi forma la coppia de "I Romagnoli".

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, Elisabetta Garuffi condivide momenti di vita privata e professionale. Una foto scattata allo stadio Dall'Ara di Bologna la vede in compagnia del marito e testimonia la loro fede calcistica rossoblu.

