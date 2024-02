Chi è Francesca Piccinini di Pechino Express: età, carriera, fidanzato, figli, Instagram

L'edizione 2024 di "Pechino Express" ha inizio il 7 marzo in prima serata su Sky. Condotta da Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci, La rotta del Dragone" - questo il nome dell'itinerario che vedremo - ha tra i suoi protagonisti otto coppie di concorrenti. "I Giganti", duo formato dall'ex sciatore Kristian Ghedina e dall'ex pallavolista Francesca Piccinini, parte da fisici atletici e preparazioni proprie di grandi sportivi.

Età e origini

Francesca Piccinini è nata il 10 gennaio 1979 a Massa (Massa Carrara, Toscana). Da piccola trascorreva parte dei suoi pomeriggi a guardare, come tantissime bambine della sua generazione, la serie d'animazione "Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo". Visioni che hanno contribuito ad alimentare la sua passione per lo sport: la predisposizione e la dedizione le hanno poi permesso di essere la campionessa che è stata.

Carriera sportiva

La Piccinini ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo a soli 12 anni, entrando a far parte della squadra giovanile del Robur Massa. Già a 14 anni ha debuttato nel campionato di Serie D, dimostrando un talento precoce. Invaggiata dalla squadra Pallavolo Carrarese, il suo esordio nella massima serie è invece avvenuto nel 1993, a soli 14 anni, ingaggiata dalla Pallavolo Carrarese. Da lì inizia una carriera costellata di successi sia a livello di club che in Nazionale. Ha indossato le maglie di squadre prestigiose come il Volley Modena e il Volley Bergamo, contribuendo alla conquista di numerosi titoli nazionali e internazionali, tra cui la bellezza di cinque scudetti e sette Champions League.

La Nazionale e il ritiro

Il suo apice arriva nel 2002, quando con la Nazionale italiana vince il Mondiale, confermandosi come una delle migliori giocatrici al mondo. Vanta, inoltre, un Europeo vinto nel 2009, più tante altre importanti medaglie. In totale, Francesca Piccinini ha collezionato oltre 500 presenze in Nazionale, diventando una figura iconica nel panorama della pallavolo mondiale e, in assoluto, rappresenta per la nostra nazione una delle maggiori personalità femminili sportive dei nostri tempi. La sua ultima presenza con i colori azzurri è datata 2016, mentre il ritiro dalla pallavolo giocata è avvenuto nel 2021, disputando la sua ultima stagione agonistica con la UYBA Volley (società di Busto Arstizio). Dopo il ritiro dall'attività agonistica nel 2021, Francesca Piccinini ha intrapreso nuove sfide professionali. Si è dedicata al settore giovanile della pallavolo, ricoprendo ruoli dirigenziali e di consulenza in diverse squadre.

Lo spettacolo e Pechino Express

Oltre alla sua eccezionale carriera sportiva, Piccinini ha intrapreso anche un percorso nel mondo dello spettacolo. Nel 2004 ha posato senza veli per il calendario di Men's Health, palesando la sua indubbia bellezza. In tempi recenti ha dichiarato di non essersi pentita per quelle foto e che, anzi, tornando indietro lo rifarebbe.

La Piccinini ha inoltre avuto un'esperienza cinematografica, apparendo nel film "Femmine contro Maschi" di Fausto Brizzi, nel 2011. La sua presenza mediatica si è estesa anche alla televisione, dove è stata ospite in diverse trasmissioni e ha lavorato come opinionista sportiva su Sky nella stagione 2020-2021.

Il 7 marzo 2024 parte su Sky Uno l'undicesima edizione di "Pechino Express", condotta da Costantino della Gherardesca e dalla new entry Fru dei The Jackal. Tra le otto coppie di concorrenti destinate a sfidarsi, spicca quella formata da Kristian Ghedina e dall'ex pallavolista Francesca Piccinini, ribattezzata "I Giganti". Emozioni e avventure assicurate, lungo la "Rotta del Dragone" che attraversa Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Vita privata, amori, figli

La vita privata di Francesca Piccinini ha suscitato interesse e curiosità nel corso degli anni, dato che ha in più di un'occasione intrapreso storie d'amore con personaggi famosi. Tra le relazioni sentimentali più importanti spicca quella con il celebre DJ Ringo. Dal 2017 al 2019 è stata legata a Gabriele Schembari. Da qualche anno ha una relazione con l'ex calciatore Cristiano Doni, noto per aver indossato la maglia dell'Atalanta e con all'attivo anche sette presenze in nazionale. La donna ha pubblicamente smentito le voci che la volevano, anni fa, accanto all'ex calciatore Christian Vier.. Pur non avendo figli, la Piccinini ha dichiarato di essere aperta alla possibilità di formare una famiglia nel momento giusto.

Instagram

Francesca Piccinini ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide con tutti i suoi followers esperienze private e professionali; ricordi di trionfi sportivi e partecipazioni a programmi televisivi; ritratti di vita familiare e scatti dediti a catturare la quotidianità dell'ex pallavolista.

