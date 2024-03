Chi è Paolo Cevoli: età, carriera, vita privata, malattia e Pechino Express

Volto caro a tutti gli appassionati di "Zelig" e, in generale, della comicità di casa nostra, dopo la partecipazione a "Lol 3" Paolo Cevoli partecipa all'edizione 2024 di "Pechino Express 2024", in onda su Sky Uno a partire dal 7 marzo, in coppia con una persona a lui molto cara: sua moglie Elisabetta Garuffi. I due formano il team dei "Romagnoli", pronti ad avventurarsi nella "Rotta del Dragone". Facciamo un tuffo nella carriera di Cevoli, dalle origini ai nostri giorni, dall'attività professionale alle curiosità sulla vita privata.

Chi è Paolo Cevoli di Pechino Express

Paolo Cevoli, nato il 29 giugno 1958 a Riccione, proviene da una famiglia di albergatori e fin dalla giovane età ha contribuito alla gestione della Pensione Cinzia insieme ai genitori. Laureato in Giurisprudenza nel 1983, fino all'età di 44 anni ha lavorato come manager e imprenditore nel settore alberghiero, sviluppando comunque una passione per il cabaret e la recitazione. Tra il 1983 e il 1989 ha lavora presso il rinomato Grand Hotel di Rimini, una delle strutture simbolo della città, gestita dalla Famiglia Arpesella. Qui, svolge mansioni legate allo sviluppo e alla gestione dei fast-food.

Nel 1990 Paolo Cevoli ha deciso di seguire la sua vocazione artistica e ha partecipato al concorso comico "La Zanzara d'Oro", classificandosi terzo. Questa esperienza gli ha aperto le porte per apparire come ospite al "Maurizio Costanzo Show", inaugurando ufficialmente la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Parallelamente alla sua carriera artistica, ha mantenuto un impegno nel settore della ristorazione, gestendo vari locali a Bologna. Nel 2001 la sua vita prende una svolta significativa quando accetta l'invito di esibirsi allo Zelig, il celebre locale di cabaret milanese. Dal locale passa poi all'omonimo programma comico di Canale 5, dove la sua interpretazione dell'assessore Palmiro Cangini lo ha reso presto uno dei comici più amati dello show, portandolo alla ribalta nazionale.

Negli anni successivi, Cevoli ha continuato a distinguersi sia sul palco di Zelig che sul grande schermo, recitando in spettacoli teatrali di successo come "La Penultima Cena" e "Il Sosia di Lui". Ha anche scritto diversi libri basati sui suoi personaggi più famosi e ha ottenuto riconoscimenti come il Premio Forte dei Marmi e il Premio Flaiano per le sue opere letterarie. Nel 2015 ha fatto il suo esordio da regista dirigendo, per il grande schermo, il film "Soldato semplice", una commedia con sfondo bellico (l'azione si svolge nel 1917, appena dopo la disfatta di Caporetto).

Paolo Cevoli ha mantenuto un legame con il settore della ristorazione, che era parte integrante della sua formazione e della sua vita familiare. Dopo una serie di esperienze imprenditoriali nei locali notturni, nel 1999 decide di focalizzarsi sulla consulenza nel settore della ristorazione. Questo gli permette di combinare la sua esperienza pratica con la sua passione per l'intrattenimento.

Paolo Cevoli è sposato dal 1986con Elisabetta Garuffi, una rinomata stilista di moda nota per il suo marchio Tosca Spose. La coppia ha due figli, Giacomo e Davide, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1990. La famiglia risiede stabilmente a Bologna, dove gestiscono le proprie attività lavorative e conducono una vita privata discreta e serena.

Paolo Cevoli ha pubblicamente confidato una sua esperienza riguardo alla scoperta di un polipo durante una colonscopia. Questo evento lo ha portato ad essere il testimonial di una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro del colon retto promossa da Fismad. Cevoli ha rivelato che sua madre ha avuto il cancro al colon ma è guarita. Durante la sua esperienza di screening periodico, è stato individuato un polipo benigno che è stato rimosso con successo tramite un breve intervento. Cevoli ha sottolineato l'importanza di sottoporsi regolarmente a controlli medici per mantenere la salute, facendo un parallelo con il controllo regolare di un veicolo.

Nel 2023 ha partecipato alla terza edizione di "LOL - Chi ride è fuori", visibile su Prime Video. Dal 7 marzo 2024 lo vediamo su Sky uno con la moglie Elisabetta Garuffi: i due formano la coppia de "I Romagnoli", tra i partecipanti all'undicesima edizione del reality "Pechino Express".

