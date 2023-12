Ciao Darwin, il défilé di Divano e Sportivi: il video per le proposte di intimo

Ultima puntata prima delle vacanze per Ciao Darwin, la storica trasmissione guidata dalla coppia Paolo Bonolis-Luca Laurenti. Anche in questa quinta puntata l’apertura è stata dettata dalla discesa dalle scale di Madre Natura: la fanciulla chiamata a presiedere dall’alto la sfida di venerdì 22 dicembre è stata Sarah Shaw, la modella australiana già protagonista della seconda puntata della stagione.

Ma il momento più atteso, anche in questa quinta serata della nuova edizione dello storico show di Canale 5 è sicuramente quello della sfilata.

A confrontarsi nella serata del 22 dicembre, sono state le squadre del Divano (guidata dal comico Sergio Friscia) e quella degli Sportivi (capitanata da Andrea Maestrelli, ragazzo con lo sport nel sangue, nipote dell' allenatore del primo scudetto della Lazio ma anche di Marco Materazzi, ed ex gieffino).

Entrambi i capitani, come di consueto, non si sono tirati indietro e sono saliti in passerella insieme ad altri componenti dei loro team.

La sfilata è iniziata, come sempre, con i look da giorno. La squadra Divano, è rappresentata dal capitano Sergio Friscia che si presenta in maglietta, camicia ampia, scarpa da ginnastica e pantaloni multi-tasche, mentre il team Sport di giorno è rappresentato da una ragazza dal fisico atletico in miniabito.

Per il look di sera scende in campo il capitano degli sportivi Andrea Maestrelli che indossa uno smoking sotto cui porta una maglietta attillata. Insieme a lui, sfila una donna-Divano in vestito rosso monospalla aderente.

E’ poi la volta dei look da discoteca: per il Divano un miniabito in lamè viola, mentre per lo Sport la scelta è caduta su un abito turchese e vertiginosi tacchi dorati. E’ poi la volta dell’intimo maschile, uno con un boxer fantasia, l’altro con uno slip più succinto che metteva in mostra il fisico scolpito.

Arriva poi il momento dell’intimo donna: la modella della squadra Divano si presenta in negligè nero tutto pizzi, mentre l’intimo femminile Sport è molto più colorato: nero e turchese con un coprispalla trasparente in fantasia floreale sempre su sfondo nero.

A vincere è la squadra degli sportivi.