Ciao Darwin, Madre Natura fa il bis e viene accolta dal "Tritone" Luca Laurenti

Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin nella puntata in onda venerdì 15 dicembre? Una sorpresa che sarà stata apprezzata da molti ammiratori.

Anche nel quarto venerdì di programmazione, la storica trasmissione guidata dal duo Paolo Bonolis-Luca Laurenti si apre ovviamente con la presentazione della bellezza che presiederà e illuminerà per questa lunga serata di divertimento lo studio del game show di Canale 5.

Una delle novità di quest’anno di Ciao Darwin è infatti la scelta di cambiare Madre Natura ogni puntata. Nel primo appuntamento della nuova stagione a scendere dalle scale era stata la modella Aleksandra Korotkaia, a presiedere la gara che ha visto affrontarsi Angeli e Demoni capitanati da Elena Santarelli e Malena. La seconda puntata di Ciao Darwin, che ha visto l’acceso confronto tra i Neomelodici capitanati da Sal Da Vinci e i Trapper guidati da Grido, ha visto invece la giovane modella australiana Sarah Shaw vestire i panni di Madre Natura. Nella terza puntata che ha visto la gara tra i Lavoratori guidati da Cristina Quarante e gli Influencer capitanati da Soleil Sorge, a scendere dalle scale a inizio puntata è stata la modella rumena Andreea Sasu, già vista in Temptation Island e nota in Italia per un flirt da copertina con Andrea Iannone.

La modella ha molto colpito il pubblico della storica trasmissione di Canale 5 e i consensi per la Madre Natura della terza puntata dello show sono stati enormi. Non sappiamo se i tanti commenti social su Andreea Sasu durante la puntata dell’8 dicembre abbiano influito nella scelta di questa sera, ma certo è che si è andati sul sicuro.

La Madre Natura della quarta puntata di Ciao Darwin che scende dalle scale per dare avvio alla serata è di nuovo lei, Andreea Sasu, che arriva in studio in tutto il suo splendore.

Come da tradizione il suo arrivo scatena anche l’ammirazione di Luca Laurenti che anche nella serata del 15 dicembre si prodiga per strappare risate ma soprattutto il sorriso nelle vesti della bella Andreea nei panni, questa volta, addirittura di un enorme e goffissimo tritone, un uomo-pesce che in pochi momenti in scena ne combina diverse per far partire la puntata all’insegna del buonumore.

Questa sera la gare vede confrontarsi le categorie della Scienza e dell’ Occulto. A capitanare le due squadre sono Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore e Giucas Casella, il più famoso illusionista della tv italiana.