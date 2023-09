CircoMax - Una notte di Hit, stasera in tv: scaletta e ospiti del concerto di Max Pezzali

Dopo il concerto del 2022 tenuto a San Siro (Milano), Max Pezzali celebra i suoi 30 anni di carriera - cominciata con gli 883 - a Roma, nell'imponente scenario del Circo Massimo. In compagnia di tanti ospiti, dona al pubblico festante una carrellata di brani celeberrimi, tormentoni per più generazioni di ascoltatori. L'appuntamento televisivo è per oggi, 7 settembre 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

CircoMax - Una notte di Hit: le anticipazioni

Pochi giorni fa, precisamente il 2 settembre, Max Pezzali ha tenuto un atteso concerto al Circo Massimo di Roma, davanti a più di 56mila spettatori. Uno spettacolo in grande stile, dalla durata di oltre due ore, dove l'ex 883 ha cantato le sue canzoni più famose, che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani: sono tantissime le persone che hanno vissuto gli anni '90 in compagnia delle hit - dal successo davvero straordinario - degli 883: Max Pezzali è arrivato in sella ad un' Harley-Davidson (la sua grande passione dei motori è nota ai più) e ha deliziato un pubblico festante anche grazie ad uno spettacolo a tutto tondo, allestito con tani elementi: il tema del circo, dei videogame, degli anni '80, una rete di led, un furgone vintage, un gruppo di ballerini e tre schermi (ma le sorprese non finiscono qui). Concentrandosi sul suo repertorio classico (il brano più nuovo tra i tanti proposti è di dieci anni fa), ha ospitato amici e colleghi per un karaoke a cielo aperto, che Canale 5 trasmette oggi, 7 settembre 2023, in prima serata.

La scaletta e gli ospiti della serata

"Hanno ucciso l'Uomo Ragno"

"S'inkazza"

"Rotta per casa di Dio" (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

"Giovani wannabe" (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

"La regola dell'amico" (con Dargen D'Amico)

"Dove si balla" (con Dargen D'Amico)

"Come deve andare"

"L'Universo tranne noi"

"Ti sento vivere"

"Lo strano percorso"

"Sempre noi" (con gli Articolo 31)

"Domani smetto" (con gli Articolo 31)

"Sei un mito"

"La regina del celebrità"

"La lunga estate caldissima"

"Bella vera", "Musica leggerissima", "Nella notte" (con Colapesce e Dimartino)

"Gli anni" (con Lazza)

"Cenere" (Lazza)

"Nessun rimpianto"

"Una canzone d'amore"

"Come mai

Medley: "Nient'altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai"

"Quello che capita"

"Il grande incubo"

"La dura legge del gol" (con Gazzelle)

"Destri" (con Gazzelle)

"L'ultimo bicchiere"

Medley: "Non me la menare/Te la tiri/6 uno sfigato

"Nord Sud Ovest Est" (con Paola e Chiara)

"Tieni il tempo" (con Paola e Chiara)

"Con un deca"

Dove vederlo in tv e in streaming (7 settembre 2023)

Il concerto di Max Pezzali "CircoMax - Una notte di Hit" va in onda oggi, 7 settembre 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.