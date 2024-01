Colpo di Luna, inizio bomba per Virginia Raffaele, e con Sabrina Ferilli esilaranti frecciate tra prime donne

Ultima puntata, venerdì 27 gennaio con lo show di Virginia Raffaele, Colpo di Luna, un vero e proprio luna park dello spettacolo, tra ospiti, sketch, musica, spettacolo e le grandi imitazioni della padrona di casa.

Si inizia subito con un numero davvero incredibile, in apertura di serata infatti, la padrona di casa si esibisce in un monologo che in realtà è un fuoco d’artificio di imitazioni. In una manciata di minuti, Virginia Raffaele viene ‘posseduta’ da alucni dei più divertenti suoi personaggi: da Ornella Vanoni a Sabrina Ferilli, dalla sua esilarante Belen Rodriguez, alla Sandra Milo, “invocata” dalla location del Teatro 5, fino a una rediviva Nicole Minetti, passando per Donatella Versace, Marina Abramovich, Carla Fracci. Un best of a ritmo vertiginoso che illumina, se ancora ce ne fosse bisogno, sul grande talento dell’attrice, imitatrice e conduttrice.

Dopo questo ricco assaggio, inizia l’ultima serata di Colpo di Luna con l’arrivo del primo ospite atteso a Cinecittà, ovvero Sabrina Ferilli, che la conduttrice presenta con grande entusiasmo e affetto: “una diva, una grande attrice, una collega”…

Quando l’attrice entra, la Raffaele continua a tesserne le lodi e a raccontare al pubblico quale bellissimo rapporto la leghi all’ospite. L’entusiasmo però sembra solo il suo, perché l’attrice pare rimanere fredda davanti alle parole calorose della conduttrice che mentre spiega “In tanto tempo che ci conosciamo non c’è mai stato un attrito, uno screzio”… si sente rispondere un”Beh!” Non sembra essere d’accordo quindi con le sue parole la sua ospite, che però non spiega questa freddezza. Poi incalzata dalla conduttrice, cede e dice: “C’è qualcosa che non va, ma è inutile farne ora una questione. Lei è bravissima, veramente, a fare le imitazioni: la Vanoni, Belen, la Fracci, si assomigliano un po’ tutte ma tu sei bravissima”.

La conduttrice insiste, “sei stranita, mi dici qual è il problema così poi andiamo avanti?” E finalmente arriva una risposta più chiara: “Non mi è piaciuto come mi hai presentato”…Insomma, alla fine si capisce che quello che non va giù alla Ferilli è che la Raffaele l’abbia chiamata “collega”, e mette i puntini sulle i: “Sistina, Sorrentino, Virzì, David di Donatello, Nastri, c’è tutto un altro mondo, altro che collega…”

Naturalmente la conduttrice di fronte a tale atteggiamento risponde per le rime e dice la cosa più velenosa: “Hai più esperienza certo, c’ho pure un’altra età però!”

Inizia quindi un divertente battibecco che, frecciata dopo frecciata, porta le due a sfidarsi sulle note di “te possino dà tante coltellate”, la celebre canzone , non proprio “d’amore” di Gabriella Ferri, che è di fatto una serie di invettive verso un nemico. Insomma, quello di Colpo di Luna sembra un palco troppo piccolo per due prime donne, ma la loro rivalità di scena è esilarante e diventa un gustoso momento tutto da seguire per il pubblico a casa.