Da noi... a ruota libera, oggi in tv: ospiti e anticipazioni

Ospite centrale dell'odierna puntata di "Da noi... a ruota libera" è Nancy Brilli, attrice che ha diviso la sua carriera tra cinema, televisione e teatro. Nel corso della sua carriera la Brilli è stata diretta, tra gli altri, da Pasquale Squitieri (che ne ha inaugurato sia la carriera cinematografica che quella televisiva), Alberto Lattuada, Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Carlo Vanzina, Neri Parenti, Fausto Brizzi. L'attrice si racconta oggi tra pubblico e privato.

Altri ospiti della nuova puntata del programma condotto da Francesca Fialdini sono i Gemelli di Guidonia, un trio di fratelli (Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino) noto per la loro presenza in diversi programmi televisivi: da citare almeno la vittoria dell'undicesima edizione di "Tale e quale show". I Gemelli di Guidonia sono attualmente impegnati nella conduzione, insieme a Ema Stokholma, di "Happy Family", un programma di intrattenimento in onda ogni pomeriggio su Rai 2 e Radio2.

Francesca Fialdini intervista oggi anchr l'attrice Martina Stella, protagonista de "La Lunga Notte", una serie televisiva in partenza il 29 gennaio in prima serata su Rai 1 che ripercorre le vicende delle tre settimane antecedenti alla notte del 24 e 25 luglio 1943, durante la quale si tenne l'ultima riunione del Gran Consiglio e che segnò la fine del regime fascista.

In chiusura di puntata, la Fialdini ci racconta l'emozionante storia di Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio, due sorelle di origine peruviana che, dopo l'adozione di Ornella, sono riuscite a ritrovarsi e a riunirsi.

In ogni episodio di "Da noi... a ruota libera", gli ospiti sono invitati a reagire a vari stimoli offerti loro, sollecitati anche dalla "ruota" che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e spettacolo, creando un'atmosfera che rende il programma il punto di riferimento del "late-show" delle domeniche pomeridiane.