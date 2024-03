Dalla strada al palco con Nek, stasera in tv la finale: concorrenti, anticipazioni e ospiti

Arriva il momento della finalissima per “Dalla strada al palco”, il talent show di Rai 2, in onda oggi, 26 marzo 2024, con il capitolo conclusivo della sua terza annata. Condotta da Nek, la serata vede le 15 esibizioni migliori di questa stagione, selezionate nelle precedenti cinque puntate del programma. Chi vincerà il titolo di Miglior Artista di Strada D’Italia?

Dalla strada al palco: anticipazioni 26 marzo 2024

Giunge al suo epilogo la terza edizione del talent show di Rai 2, "Dalla strada al palco", che ha dato spazio e visibilità agli artisti di strada in tutta la loro bravura. Attraverso cinque precedenti appuntamenti, sono stati selezionati i migliori talenti che si sono distinti per creatività, maestria nella messa in scena ed emozioni trasmesse al pubblico. Da ogni tappa sono emersi 3 finalisti (due scelti dal pubblico, più uno selezionato dai "passanti importanti"), per un totale di 15 aspiranti artisti pronti a dare il meglio di sé nella finalissima.

Sotto la guida del cantautore Nek, ormai collaudato conduttore, il palco si accende con la magia della musica, del canto, della giocoleria e della danza, il tutto accompagnato dalla straordinaria band del Maestro Luca Chiaravalli. Ad arricchire ulteriormente la serata, due ospiti d'eccezione, ribattezzati "passanti importanti: Alba Parietti e Sergio Friscia.

Lo show" si distingue per il suo approccio empatico e coinvolgente, raccontando non solo le performance artistiche, ma anche le storie e le emozioni dei concorrenti. Una produzione Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzata in collaborazione con Stand by me, che vede questa sera le esibizioni dei seguenti concorrenti (nomi e rispettive arti):

Duo Rainmakers - Trapezio

Paola Torres - Canto

Matteo Fraziano - Illusionismo

Badisco - Canto

Ilenia Monno - Danza circense

DEspaux - Canto

Nicola Pesaresi - Ventriloquia

Susy Sand Artist - Disegno con la sabbia

Blackroll - Beatbox

Mariana Avila & Alexandre Bellarosa - Tango

Diego Donadonibus - Ciclismo

Alessio Spirito - Danza acrobatica

Anonima Armonisti - Canto e Beatbox

Marco Di Menza - Violino

Tommaso Maria Parazzoli - Tip tap

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Dove vedere “Dalla strada al palco” in tv e in streaming (26 marzo)

La finale dell'edizione 2024 di “Dalla strada al palco” va in onda martedì 26 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

