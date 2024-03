Dargen D'Amico, la battuta hot alla ragazza del pubblico: "Nel dubbio prendilo sempre"

Dargen D'Amico consigliere d'eccezione ieri a Stasera c'è Cattelan. Il cantante, ospite del programma di Rai 2, si è prestato a una divertente posta del cuore organizzata dal conduttore con la complicità del pubblico.

Cattelan ha fatto scrivere alcuni problemi - o semplicemente quesiti - su dei fogli anonimi, per poi leggerli a Dargen. Uno in particolare ha scatenato l'ilarità generale, viralizzandosi in pochi minuti: "Venerdì ho un volo aereo per andare a Parigi con il mio moroso - legge Cattelan - Lui parte da Rimini per venire a Milano, ma causa lavoro non riesce a partire prima delle 16. La tratta Rimini-Milano dura tre ore, quindi non sa se riuscirebbe a prendere l'aereo. Io lo prendo comunque l'aereo o no?".

La risposta di Dargen D'Amico, ironicamente ambigua, ha conquistato le risate dello studio (e quelle sui social): "Nel dubbio prendilo sempre. Non si sbaglia mai".