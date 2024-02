Dedicato a…Maurizio Costanzo, stasera in tv lo speciale: ospiti e anticipazioni

Oggi, martedì 20 febbraio 2024, Canale 5 ricorda e celebra, dalle 22.55, Maurizio Costanzo, una delle personalità più importanti della storia della nostra tv. L'inedita coppia formata da Maria De Filippi e Fabio Fazio conduce uno speciale dal titolo "Dedicato a... Maurizio Costanzo".Racconti, aneddoti, tra risate ed emozioni, in compagnia di tanti prestigiosi ospiti.

Dedicato a…Maurizio Costanzo: le anticipazioni

Maurizio Costanzo è stata una delle figurè più importanti della storia televisiva italiana, capace di lasciare un'impronta indelebile nel panorama dell'intrattenimento, della politica e del giornalismo. Grande osservatore, curioso ma anche ironico, Costanzo ha saputo tenere compagnia a generazioni di spettatori italiani, anticipando le tendenze e adattandosi con maestria ai mutamenti del tempo: le interviste televisive di Costanzo sono ancora oggi una fonte d'ispirazione per chiunque voglia misurarsi con il piccolo schermo. Martedì 20 febbraio Canale 5 trasmette, in seconda serata, un evento speciale trasmesso a circa un anno dalla scomparsa del grande giornalista (24 febbraio 2023). Il teatro Parioli di Roma, sede storica del "Maurizio Costanzo Show", riapre i battenti con due conduttori d'eccezione: Maria De Filippi, la donna che è rimasta accanto a Costanzo fino alla sua scomparsa, e Fabio Fazio, impegnato attualmente sul canale Nove con il suo "Che tempo che fa". Il cast di ospiti è quello delle grandi occasioni: Renzo Arbore, Paolo Bonolis, Rita Dalla Chiesa, Giobbe Covatta, Christian De Sica, Rosario Fiorello, Enzo Iacchetti, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez, Vladimir Luxuria, Enrico Mentana, Ricky Memphis, Platinette, Michele Santoro, Vittorio Sgarbi, Mara Venier, Carlo Verdone, Dario Vergassola. Imperdibile la parentesi musicale di Giorgia, che canta "Se telefonando", brano portato al successo da Mina e scritto da Costanzo insieme a De Chiara e Morricone. Ricordi, aneddoti ed emozioni, ma non è tutto: per aggiungere valore all'evento, vengono trasmessi video che porteranno il pubblico a rivivere momenti memorabili della nostra televisione, con la partecipazione di illustri personaggi che hanno condiviso con Maurizio Costanzo esperienze indimenticabili, lasciando un segno indelebile nella storia della TV italiana. Una visione a tutto tondo della straordinaria carriera di Maurizio Costanzo, dove non va trascurato, dietro la maschera dell'intrattenimento, un uomo che ha anche mostrato impegno civile, affrontando tematiche sociali importanti e dando voce alla gente comune.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (20 febbraio 2024)

Lo speciale "Dedicato a…Maurizio Costanzo" va in onda oggi, martedì 20 febbraio 2024, a partire dalle 22.55 su Canale 5. La serata evento è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

