"Doc 3", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Continua il successo di "Doc - Nelle tue mani", in onda oggi, giovedì 25 gennaio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con il terzo appuntamento stagionale. Tempi duri per Andrea Fanti: una tormenta di ricordi che sembravano morti e sepolti hanno messo in discussione la sua vita, coinvolgendo irrimediabilmente anche Giulia. Il protagonista è costretto a prendere importanti decisioni.

Doc 3 – Anticipazioni terza puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo "Il beneficio del dubbio". Il protagonista, Andrea Fanti affronta nuovi ricordi che scuotono profondamente la sua esistenza. Come naturale che sia, l'impatto di questa crisi si ripercuote anche sulla sua relazione con Giulia, generando una serie di avvenimenti che agitano il reparto medico. In questa fase critica, il personaggio interpretato da Luca Argentero prende una decisione significativa: chiede a Enrico di interrompere la terapia, gettando il reparto nell'incertezza. La situazione, già non semplice, diventa particolarmente critica con pazienti come Rita, che rifiuta la chemioterapia; ma sono diverse le persone con storie complesse che mettono alla prova il team medico.

Il secondo episodio della serata - e sesto stagionale - è intitolato "La vela". Doc sembra sempre più immerso nella sua crisi esistenziale: i ricordi venuti a dalla causano il crollo delle certezze sul suo passato. Nonostante l'oscurità che lo avvolge, Fanti decide di prendere la situazione in mano e scoprire la verità, coinvolgendo Giulia nel suo percorso. Nel frattempo, la dottoressa Giordano affronta le conseguenze della scoperta che la sua storia d'amore con Andrea Fanti era basata su una menzogna. Intanto, all'Ambrosiano fa la sua comparsa Angelo, un nuovo paziente con problemi simili a quelli di Andrea: un'occasione, per Martina, di dimostrare il suo talento nel gestire situazioni complesse.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (dal 25 gennaio 2024)

La terza puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 25 gennaio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

