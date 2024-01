È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Altro dibattito centrale dell'odierno appuntamento con il talk di Rete 4 riguarda gli eventi di Acca Larentia, che hanno suscitato interesse a livello internazionale: Bianca Berlinguer e i suoi ospiti dibattono sulle continue polemiche scaturite dalla recente pronuncia della Cassazione in merito al saluto romano. Viene, nel dettaglio, esaminato il contesto giuridico e sociale che circonda questa decisione, evidenziando che tale gesto non costituisce reato a meno che non vi sia una pianificazione concreta per ricostituire il partito fascista.

Trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, "“È sempre Cartabianca" ospita, di puntata in puntata autorevoli voci, fisse (vedi Mauro Corona) o occasionali, im studio o in collegamento, per discutere con Bianca Berlinguer dei temi più caldi del momento.