È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Gli occhi del mondo sono rivolti al sanguinoso attentato alla Crocus City Hall di Mosca, un tragico evento che ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione. Con 137 morti e 180 feriti, l'attacco ha scosso profondamente non solo la Russia, ma anche gli equilibri internazionali già precari. Mentre il presidente Vladimir Putin convoca urgentemente il Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, per discutere delle implicazioni dell'attentato, emergono varie teorie sulle sue motivazioni. Recentemente rieletto con risultati plebiscitari, Putin stesso ha suggerito un coinvolgimento dell'Ucraina, nonostante l'ISIS abbia rivendicato l'attacco. Oltre alla stessa Ucraina, gli Stati Uniti hanno ribadito che non esiste alcuna prova di un coinvolgimento ucraino. Di certo, adesso le nazioni di tutto il mondo stanno rafforzando le loro misure di sicurezza per proteggere i propri cittadini. Quali sono gli scenari attuali e dell'immediato futuro a questa ennesima e sanguinosa strage?

Ma non è solo la politica internazionale a dominare l'attenzione dell'odierna puntata di "È sempre Cartabianca": all'interno dei confini nazionali, le incessanti discussioni riguardano questioni economiche e sociali di grande importanza, dall'occupazione alle crescenti disuguaglianze. L'quità, il lavoro, il reddito e non solo: Bianca Berlinguer e i suoi ospiti dibattono su una gran quantità di temi, che alimentano il dibattito pubblico e sollevano domande cruciali sul futuro della società.

Un ulteriore argomento di discussione si concentra sulle polemiche scatenate dalla decisione di una scuola di Pioltello, vicino a Milano, di sospendere le lezioni in occasione della festa di fine Ramadan. Le opinioni sono divise, con alcuni che vedono questa scelta come un atto di rispetto per la diversità religiosa e altri che la interpretano come una provocazione. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha persino descritto la decisione come parte di una "specie di crociata". La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sulle relazioni interculturali e sulla laicità dello Stato.