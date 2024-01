È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Nel nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca", la padrona di casa Bianca Berlinguer approfondisce i temi salienti dell'attualità politica ed economica, focalizzando in particolare l'attenzione sulle disuguaglianze sociali presenti in Italia e approfondendo la situazione nel settore della sanità. Il governo, volendo rispondere a tali incombenze (ed esigenze), ha recentemente stanziato nuove risorse volte al rinnovo dei contratti del personale sanitario e alla riduzione delle liste d'attesa. Quali saranno i risultati nel breve e nel lungo periodo?

In occasione della commemorazione delle vittime della Strage di Acca Larenzia (7 gennaio 1978) a Roma di sono verificate disdicevoli manifestazioni di carattere neofascista. Il Parlamento Europeo ospiterà presto un dibattito di rilievo sulla Lotta contro la rinascita del neofascismo in territorio europeo. La Berlinguer dibatte dell'argomento con i suoi ospiti.



“È sempre Cartabianca“ affronta questa sera un altro fondamentale argomento: a cento giorni dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas, si prova a fare un bilancio sulla drammatica situazione, ipotizzando gli scenari futuri che - bisogna ammetterlo - non si preannunciano dei più rosei.

Una puntata ricca di spunti di riflessione e dibattiti approfonditi, dunque, con l'obiettivo di informare il pubblico su questioni di grande rilevanza e stimolare la consapevolezza su temi cruciali che influenzano la società contemporanea presente e futura.