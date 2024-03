La vita privata di Fabio Caressa: età, figli, moglie Benedetta Parodi, Pechino Express

Tra le otto coppie protagoniste di "Pechino Express 2024", reality in partenza su Sky Uno il 7 marzo 2024, incuriosisce molto quella de "I Caressa", composta dal celebre giornalista e commentatore sportivo Fabio Caressa e da su figlia Eleonora. In questo spazio ci occupiamo della vita privata del telecronista, dalla moglie Benedetta Parodi alle curiosità.

La vita privata di Fabio Caressa

Figura di spicco nel panorama giornalistico e televisivo sportivo di casa nostra, Fabio Caressa nasce a Roma il 18 aprile 1967, muovendo i primi passi nel giornalismo sportivo dopo essersi laureato in Scienze Politiche presso la LUISS e aver conseguito un diploma in Public Speaking all’Università di Los Angeles. Il suo talento e la sua passione lo portano a diventare giornalista professionista nel 1994, iniziando la sua carriera a Tele +.



Circa la sfera personale, il suo destino si incrocia con quello della celebre giornalista Benedetta Parodi proprio nei corridoi di Tele +. L'incontro, dapprima casuale, si trasforma rapidamente in un amore profondo e duraturo. Dopo un corteggiamento che ha richiesto un certo impegno da parte di Caressa, i due decidono di convivere e, nel luglio del 1999, coronano il loro amore con il matrimonio. Questa unione porta alla luce tre amati figli: Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (20 ottobre 2004) e Diego (21 luglio 2009). Volto noto della nostra televisione, Benedetta Parodi, sorella minore della giornalista Cristina Parodi, è diventata nota presso il grande pubblico grazie ai suoi programmi culinari, da "Cotto e mangiato" a "I menù di Benedetta", ma anche con una serie di libri gastronomici di grande successo.



La loro vita familiare è caratterizzata da un'armoniosa commistione tra vita professionale e privata. Oltre a condividere momenti di intimità e gioia all'interno delle loro mura domestiche, Fabio e Benedetta sono spesso protagonisti insieme in programmi televisivi, mostrando al pubblico la loro affinità e la loro sintonia. Anche attraverso i social media, la coppia trasmette un messaggio di unità: anche i litigi scherzosi tra i coniugi, nonché le divergenze nel modo di gestire la casa (Fabio Caressa si definisce piuttosto disordinato) non fanno che alimentare la loro complicità. Il giornalista vive, insieme alla famiglia, in una villetta con giardino, situata in zona Milano 2, acquistata nel 1999.



Nonostante la loro visibilità mediatica, Fabio e Benedetta mantengono un equilibrio sano tra la loro vita pubblica e privata, rispettando reciprocamente le proprie passioni e libertà: come è noto al grande pubblico, lui è un patito di sport, la moglie du cucina. Come non sempre capita tra due persone appartenenti al mondo dello spettacolo, la loro relazione è caratterizzata da un profondo rispetto reciproco e da una capacità unica di affrontare insieme le sfide della vita quotidiana.

Sul suo profilo personale di Instagram Fabio Caressa condivide prevalentemente video inerenti al calcio anche se, pur raramente, è possibile imbattersi in qualche scatto che lo ritrae in compagnia di moglie e figli.

