Fame d'amore, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

A partire da oggi, 8 ottobre 2023, dalle 23.15, Rai 3 propone la quinta edizione di "Fame d’amore," la docuserie che racconta i Disturbi del Comportamento Alimentare e altre condizioni psicologiche che toccano i più giovani. Francesca Fialdini narra vicende di ragazzi in difficoltà dande voce anche a persone a loro care; ed ascoltando le parole di terapeuti, psichiatri e psicologi.

Fame d'amore: anticipazioni nuova stagione

Francesca Fialdini ci guida attraverso le delicate vicende di giovani che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare; storie di chi si scontra con un malessere mentale, ampliando il proprio raggio d'azione per indagare anche le dinamiche familiari. La narrazione di "Fame d'amore" non vuole sentenziare, ma ascoltare la voce di pazienti, medici e operatori di supporto, al fine di evidenziare i momenti cruciali dei percorsi di recupero.

I dati dicono che in Italia 17 milioni di individui devono fronteggiare problemi psicologici, che si manifestano entro i 25 anni di età, anche se troppe volte i giovani preferiscono tacere, sommersi dalla vergogna. L'obiettivo del programma è quello di dare voce a questi giovani, indicando che tali problematiche possono essere superate, innanzitutto attraverso il dialogo e il coraggio di saper chiedere aiuto.

La nuova edizione di "Fame d'amore" prevede un totale di 8 nuove puntate della docuserie, e nell'analizzare specifici casi di Disturbi del Comportamento Alimentare e altre condizioni psicologiche, illustra le radici di tali malesseri: il bisogno d'amore, innanzitutto; l'ansia, la depressione, le dipendenze da alcol e droga, i disturbi borderline e bipolari la disforia di genere. Ogni episodio seguirà il percorso di 3 o 4 giovani, dall'identificazione del loro disagio e la comprensione delle loro sofferenze fino alla strada verso la guarigione e la rinascita.

Oltre alle parole dei giovani protagonisti, ascoltiamo dunque le voci di persone a loro care e vicine (dai genitori agli amici) e quelle di terapeuti, psichiatri e psicologi, di strutture pubbliche o private, ospedali o comunità. Con la regia di Andrea Casadio e Marco Tursi, vedremo storie molto dure ma che quasi sempre possiedono le chiavi per poter guardare il futuro con ottimismo.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (dall' 8 ottobre)

La prima puntata stagionale di “Fame d'amore” va in onda oggi, domenica 8 ottobre 2023 dalle 23.15 su Rai 3. Il programma inoltre è visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.