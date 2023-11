Morgan choc: "Fedez ha paura di morire perché ha una malattia che lo attanaglia"

"Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare". Inizia così l'ultimo sfogo di Morgan contro Fedez. I due, ex giudici di X Factor, sono in rapporti tesi da tempo, in particolare da quando Morgan è stato cacciato dalla produzione Sky, accusando il collega di aver agevolato la sua uscita.

Nella chat che Morgan condivide con i giornalisti, le ultime parole su Fedez sono molto pesanti: "Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze…". E ancora il cantautore sottolinea che i giurati di X Factor erano invidiosi di lui perché sarebbe musicalmente più competente di loro: "Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro".

In rete il pubblico si è scagliato contro Morgan, giudicando le dichiarazioni irrispettose nei confronti della salute di Fedez, che negli ultimi anni ha avuto seri problemi di salute. Ad ottobre una emorragia interna lo costrinse al ricovero immediato, due anni fa invece la battaglia vinta contro il cancro al pancreas.

I capitoli precedenti

Ma quali sono le puntate precedenti dello scontro? Nell'ultima puntata di Striscia la notizia, andata in onda ieri sera, Fedez ha minacciato Morgan di azioni legali qualora avesse continuato con le sue accuse. Minacce che evidentemente non hanno spaventato l'artista milanese. Nei giorni passati in particolare, Morgan aveva accusato Fedez di essere stato violento ni suoi confronti ("l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante"). Accuse rimandate immediatamente al mittente da Fedez, che si è spazientito: "Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto". Oggi le parole sulla malattia.