Fuori dal coro, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Mario Giordano non si ferma nemmeno nel corso della settimana natalizia: va in onda oggi, 27 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova puntata del suo "Fuori dal coro".Dal "pandoro-gate" di Chiara Ferragni alle occupazioni abusive, fino a uno scandalo che sta scuotendo il Belgio: scopriamo gli argomenti della serata.

Fuori dal coro: anticipazioni del 27 dicembre

Mario Giordano torna a parlare del "pandora-gate" di Chiara Ferragni, già affrontato nella scorsa puntata con critiche dirette alla celebre influencer. Il giornalista ha sollevato interrogativi sulla sincerità delle scuse di Ferragni, suggerendo che siano state mosse solo dopo essere stata indagata dalla Procura. D'altra parte la vicenda ha alzato un polverone anche sul web e, a quanto pare, il video con le scuse ha generato ulteriori polemiche invece di spegnerle. "Fuori dal coro" amplia poi il discorso al mondo degli influencer, con un focus su casi di mancata trasparenza su cui le autorità competenti stanno indagando. L'appuntamento con Giordano si preannuncia controverso, con uno spazio dedicato alle occupazioni abusive, evidenziando il caso di una famiglia che, dopo aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio, ha scoperto che questo era già stato occupato. La trasmissione affronta anche uno scandalo che sta scuotendo il Belgio, con rivelazioni sconcertanti secondo le quali la Chiesa cattolica belga avrebbe venduto bambini tra gli anni '50 e '80, tenendo all'oscuro le loro madri. Un'inchiesta metterà in luce questa dolorosa vicenda. L'analisi dell'immigrazione nel Nord-Est Italia è un altro delicato argomento al centro del dibattito, con particolare attenzione alle sfide dell'integrazione in alcune zone. Inoltre, Giordano getta uno sguardo ai boschi di Varese, che sembrano essere caduti sotto il controllo della criminalità. La puntata di "Fuori dal Coro" si prevede dunque ricca di tematiche scottanti e di riflessioni critiche, mantenendo il suo piglio diretto e senza mezzi termini.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (27 dicembre)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

