"Fuori dal coro" con Mario Giordano, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Mario Giordano è pronto per un nuovo episodio del suo "Fuori dal coro", il suo programma d'inchieste e attualità che promette di mettere in campo approfondimenti su questioni importanti, temi caldi sviscerati con veemenza e piglio polemico, proprio del giornalista.

Innanzitutto, l'attenzione è rivolta a un'inchiesta che mette in luce la diffusa presenza delle armi tra i giovani, con un percorso che va da Milano a Palermo, passando per Napoli. Le telecamere del programma documenteranno quanto sia semplice reperire pistole e quante siano le persone giovani che ne abbiano accesso, con conseguenze pesanti sia per la loro sicurezza che per quella degli altri. Omicidi come quelli di Giovanbattista Cutolo e Francesco Pio Maimone, innocenti vittime della criminalità, obbligano tutti a profonde riflessioni in merito.

Segue poi un'analisi dettagliata sulle proteste degli agricoltori, che continuano a organizzare sit-in con i loro trattori per esprimere il loro dissenso nei confronti delle politiche agricole dell'Unione Europea. Le questioni sollevate includono le questioni della delle basse retribuzioni, dell'inflazione, della carne coltivata, della vendita dei terreni agricoli e dei tagli; e, ancota: i benefici sul gasolio e il ripristino dell'aliquota Irpef alla soglia più alta. Una situazione dilagante, che riguarda non soltanto il nostro paese ma l'Europa intera.

Un altro importante reportage è stato realizzato in Albania e offre uno sguardo approfondito sul fenomeno dei ritocchi estetici a prezzi convenienti, ma che possono comportare rischi significativi per la salute dei pazienti.

"Fuori dal coro" trasmette inoltre un'intervista esclusiva a Nino Frassica e alla moglie riguardo alla loro controversa vicenda legale, dopo essere stati indagati per diffamazione dalla Procura di Spoleto a seguito delle polemiche scaturite dalla scomparsa del loro gatto Hiro, di razza sacro di Birmania

Infine, saranno forniti tutti gli aggiornamenti riguardanti i furti nelle abitazioni, un problema che continua a preoccupare la società.